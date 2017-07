Szexi, bérgyilkos, és Atomszőke! Itt a filmkritika

Vedd a filmre a mozijegyed Simple Appal! Kerüld ki a sorban állást, és mozizz kényelmesen!

Budapesten forgatott amerikai film sajnos ritkán jó, ahogy a közmondás tartja, de Charlize Theron és a John Wick társrendezője most a szabályt erősítő kivétellel jelentkeznek.

Az Atomszőke ugyanis Budapesten forgott, legalábbis részben, és jó. Fővárosunk ezúttal Berlint játssza, ahol a hidegháború alatt, a fal lerombolása előtt feszül egymásnak mindenféle titkosszolgálat, aki csak beszállhat egy buliba. Már ha a buli alatt az egymás módszeres kiiktatását értjük. Az Atomic Blonde főhősnője Lorraine kőkemény kém, aki keményebb tíz férfinál, kegyetlenebb bármilyen bérgyilkosnál és nem utolsó sorban veszettül szexi. Úgy vedeli a vodkát, mintha víz lenne, és legalább annyira látszik meg rajta, mintha tényleg víz lett volna. Ez a szőke kémnő arra kényszerül, hogy a pattanásig feszült Berlinbe utazzon, hátha sikerül helyre tennie mindent és mindenkit, na és megszerezni egy listát, amit per pillanat mindenki a magáénak akar tudni, mert akié a lista, azé a hatalom, ami a berlini fal leomlásakor elég nehéz ügy lesz.

A film legnagyobb erénye, hogy iszonyú jó a hangulata. A ’80-as évek kettéosztott Németországa olyan fantasztikusan jelenik meg, mint nagyon régen, benne van minden lepusztultsága és minden izgalma is, és persze, jó, mondhatjuk, hogy amit látunk, az tulajdonképpen Budapest, de ha úgy vesszük, remekül vizsgázik a város Berlinként is. Charlize Theron pedig olyan feladatot kapott, amit eddig még soha, és őszintén szólva nem igazán hittük volna, hogy képes is teljesíteni.

Mert ez ugyebár egy képregényfilm, amely ugyan nem szuperhősökkel operál, hanem hús-vér emberekkel, akik hús-vér harcokat vívnak egymással, de olyanokat, hogy az már-már tényleg szuperképességeket kívánna. Melyik film is volt ilyen? Ja, persze: a John Wick. Nem véletlen, hogy David Leitch a felelős ezért, és Keanu Reeves ámokfutásáért is, de azért a két filmet nem igazán lehet egy kalap alá venni. Egyetlen értelemben igen: az akciójelenetek néha egészen embertelenül lettek kidolgozva.

Más tekintetben azonban ez a film több is, és kevesebb is egyszerre. Sokkal több benne az időhúzás, és sokkal jobban meg is akarja lepni a nézőt, de ezek a csavarok nincsenek túl jól felépítve. A film 90%-ában ugyanis váltakoznak a nagyon lassú és viszonylag gyors jelenetek, mikor egyszer csak az Atomszőke két sebességgel feljebb kapcsol, és iszonyú tempóban bedob jónéhány csavart a közösbe, és az ember fel sem tudja fogni a korábbi nem túl egyenletes tempót látva, hogy mi a fene is történik. Lehet, hogy ez volt a film célja egyébként, hogy gondolkodj, és később rakd össze a cselekményt, de gyanús, hogy inkább a tempót nem sikerült túlságosan jól belőni.

Ez mondjuk abszolút bocsánatos bűn. A film ugyanis nagyon egyedi hangulatban vezeti elő a sztorit, ami szolgál pár meglepetéssel, ad néhány bivalyerős akciójelenetet, köztük egy olyat, ami valószínűleg beírja magát minden idők legjobb harcjelenetei közé. Nagyjából tíz perc, egy snitt, és egy olyan bunyó, amit tényleg látni kell a moziban, mert ez nagyon komoly teljesítmény Charlize Therontól és a többi kedves résztvevőtől is.

És akkor még nem is beszéltünk az brutálisan jól összeválogatott filmzenékről, amik többnyire a ’80-as évek német slágereire, és egy-két más kedvencre terjednek ki, és ha nem akarod valamilyen módon megszerezni a soundtracket, miután kijöttél a moziból, akkor lehet, hogy nem figyeltél oda rendesen. A Baby Driver mellett ez lesz az év legjobb filmzenei válogatása, amit rongyosra fogunk hallgatni, akkor is, ha már minden dalát rongyosra hallgattuk korábban.

Charlize Theronnak pedig több ilyen akciófilmet kellene forgatnia, mert nagyon jól áll neki ez a kőkemény és szexi gúnya, az sem baj, ha mindezt Budapesten teszi meg újra. Igen nagy mutatványt hajtott végre fizikailag is ezzel a filmmel, mondjuk azután a hosszas és brutális edzésprogram után, aminek alávetették, nem is csoda, ha egy darab kő lett ebből a törékeny szépségű színésznőből. Nőies és durva lett egyszerre, akit nem lehet nem szeretni. David Leitch-től pedig most már nagyon várjuk a Deadpool 2-t, ha ilyen akciójeleneteket képes vászonra vinni.

