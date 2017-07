Szexi és erőszakos kedvcsináló az Atomszőkéhez

Július 27-én érkezik a mozikba a Charlize Theron főszereplésével készült Atomszőke. A film most egyszerre szexi és erőszakos előzetest kapott, a másik főszereplővel, James McAvoy-jal együtt.

A legtöbb férfi egyszerre lenne és nem lenne James McAvoy helyében. A július 27-én a mozikba érkező Atomszőke új, egyperces kedvcsinálójában ugyanis Charlize Theron érzéki fürdőt vesz, ugyanakkor üveggel támad McAvoyra, majd néhány jól irányzott ütés után asztalhoz szorítja a férfit, hogy aztán a torkát szorítva rajta maradjon.

A történet szerint egyébként Lorraine Broughtont (Theron) nem akármilyen feladattal bízzák meg: Berlinbe küldik, hogy szerezze meg a listát, amelyen titkosügynökök, kettős ügynökök szerepelnek. Csakhogy arra az orosz titkosszolgálat, a KGB is feni a fogát. A szexi kémnő felveszi a kapcsolatot a helyi erővel, David Percivallal (James McAvoy), s halad a lista megszerzése felé. Csakhogy kémek kémek között sem tudhatják, kiben bízhatnak meg…

A filmet nagyon várjuk már, azért is, mert részben Budapesten forgott. Igaz, a magyar főváros nem saját magát „alakítja”, hanem Berlint, mégpedig 1989-ben, a berlini fal ledöntésének idején.

A brit titkosügynököt játszó színésznő egyszerre félelmetes és vonzó, no meg persze kőkemény. A rendkívül erőszakos jelenetek miatt szinte biztosan elég magasan korhatáros besorolást kap majd a film, ettől függetlenül sok nézőre számíthat világszerte és itthon. Elképesztően jó zenei ízléssel válogatták a soundtrackeket.

A filmet a Deadpool 2 rendezője, David Leitch jegyzi, s ő dolgozott korábban a John Wicken is. Ami ennél fontosabb, hogy Brad Pitt kaszkadőrje volt a Harcosok klubjában, a Kémjátszmában, az Ocean’s Elevenben, a Trójában és a Mr. és Mrs. Smith-ben is, szóval, ha valaki tudja, milyen látványos jelenetektől döglik a légy, az ő. A filmben egyébként feltűnik majd Árpa Attila és Szabó Simon is, de velük még nem találkoztunk az előzetesekben.

Ti várjátok már az Atomszőkét? Mit gondoltok, Charlize Theron meg tudja szerezni a vágyott listát? S mire jut a rengeteg ellenséggel a csodakémnő?