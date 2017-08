A tanítvány végül legyőzte mesterét

Tom Holland tavaly debütált Pókemberként az Amerika Kapitány 3: Polgárháborúban, és úgy tűnik, Tobey Maguire, illetve Andrew Garfield után ő is elnyerte a gravitációt megszégyenítő hős rajongóinak kegyeit. Ez a vérfrissítés jól bevált, úgy tűnik jó kezekben van általa a karakter.

Idén még szebb sikereket ért el a fiatal színész Spider-Manként, hiszen önálló filmet kapott a Hazatérés személyében, amivel óriásit kaszált, így joggal kiérdemelte, hogy őt is oszlopos Marvel mozi-univerzum tagként kezeljék „társai”. Most egy igazán jelentős mérföldkövet hagyott maga mögött a Pókember: Hazatérés: Hivatalosan is lehagyta bevételeivel a Vasember első részét.

A Box Office Mojo szerint az alkotás a napokban elérte a 318,9 millió dolláros hazai gázsit. Ez éppen elég volt arra, hogy megelőzze az Ironman kezdő epizódját, ami 318,4 milliót szedett össze 2008-ban. Azért valljuk be, Robert Downey Jr.-nak is köszönhetik a Hazatérés készítői a szép kis summát, mivel az ő filmbéli jelenléte sokakat csábított a vászon elé. Ő játssza a már jól ismert Tony Starkot, aki tapasztalt Bosszúállóként próbálja meg egyengetni az ifjú Peter Parker szuperhős-útját.

Mi a helyzet az adatokkal világszerte? Rossz hírünk van Vasembernek, ezen a terepen abszolút megsemmisítette őt Spidey hazatérése. Downey Jr. debütálása Vasemberként 585,1 milliót zsebelt be anno, míg Pókember 737,1 milliónál tart jelenleg, és ez a szám hamarosan nagyot fog ugrani a közelgő kínai premier jóvoltából. Igen-igen, az ázsiai országban még csak a jövő héten fogják először levetíteni a mozik Jon Watts rendezését.

Ez alkalomból számtalan vicces promóciós posztert jelentetett meg a Yahoo Movies UK, hogy kedvet csináljanak az ottani érdeklődőknek a kasszaiker iránt. Ezeken Pókember nem New Yorkot utazza körbe, hanem Kína látványosságainál pózol.

Ezekből hoztunk Nektek párat:

Kíváncsian várjuk, hogy mennyit dob az adatokon majd a kínai bemutató!