Távozott a Star Wars 9 rendezője!

Baj van a csillagokkal: derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy távozik a produkcióból a Star Wars 9 rendezője, Colin Trevorrow. Néhányan sejteni vélik, hogy a távozó direktort a december mozikba kerül Star Wars: Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson pótolhatja.

Szinte sokkolta a világot a Lucasfilm és a Walt Disney Pictures bejelentése: a Jurassic World-öt is jegyző Colin Trevorrow többé nem a Star Wars 9 rendezője.

„A Lucasfilm és Colin Trevorrow közösen döntöttek amellett, hogy elválnak útjaik a Star Wars 9-cel kapcsolatban. Colin csodálatos segítő volt az előkészületek folyamatában, de mindannyian arra a következtetésre jutottunk, hogy a projekttel kapcsolatos elképzeléseink eltérőek. A legjobbat kívánjuk Colinnak, és hamarosan még több információt osztunk meg a filmről.”

– áll a közleményben.

A közlemény bizonyos passzusai egyébként rendkívül ismerősek lehetnek, hiszen – ahogyan azt akkor mi is megírtuk – hasonló szavakkal küldte el a Lucasfilm Phil Lordot és Chris Millert a Han Solo-előzményfilm rendezői székéből. Mint ismert, helyükre az Egy csodálatos elme direktora, Ron Howard ugrott be.

Még 2015 augusztusában jelentették be, hogy Trevorrow rendezi meg a Star Wars kilencedik részét. A rendező távozásáról azonban már június óta szólt a zuhanyhíradó, részben azért, mert előző filmje, The Book of Henry kritikailag és pénzügyileg is hatalmas bukta volt. Mondjuk korábban megrendezte minden idők egyik legnagyobb kasszasikerét, a Jurassic World-öt…

A Star Wars 9 premierjét 2019. május 24-ére tervezték, s ilyen hatalmas, pénzcsináló projektben a stúdió nem engedhet meg magának késést, így valószínűleg már lázasan kutatnak az új rendező után (ha ugyan már rég nem megegyeztek vele). Mindenesetre a Lucasfilm nem állt elő friss hivatalos információval. A találgatások persze elindultak: a lista élén vélhetően Rian Johnson áll, aki a Star Wars: Az utolsó Jediket írta és rendezte.

A Star Wars 9 a 2015-ben indult folytatássorozat része: akkor került a mozikba a Star Wars: Az ébredő Erő, majd jön ez év decemberében a Star Wars: Az utolsó Jedik, amelyet ez a bizonyos, jelen állás szerint rendező nélkül maradt kilencedik epizód követ.

Ti mit gondoltok, ki lenne alkalmas a feladatra? Ki rendezze meg a Star Wars 9-et?