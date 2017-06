Tényleg kezdik a Deadpool 2-t!

A hírek szerint 2018 júniusában kerül a mozikba a film.

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnépszerűbb filmje volt a Deadpool, amely szinte a moziba kerülés pillanatában folytatásért kiáltott.

Gyorsan felröppentek az első kósza hírek a második részről, most pedig végre egészen hivatalos információt kaptunk a folytatás kezdéséről.

A főszereplő Ryan Reynolds fotóval örvendeztette meg a rajongókat a Twitteren, a kép pedig a fontos helyszínen, a vancouveri Hatley kastély előtt készült. A fotó mellett pedig ott feszített az „Elkezdtük” kiírás.

A Deadpool 2 forgatókönyvét is Rhett Reese és Paul Wernick jegyzi, a rendezést pedig a John Wick direktora, Davit Leitch vállalta. Az első Deadpool sztárjai mellett lesznek új érkezők is, mint például Zazie Beetz, Josh Brolin, s a japán Shioli Kutsuna is feltűnik majd a filmben.

A Deadpool 2-t 2018. június 1-jétől vetítik a tengerentúli mozikban.