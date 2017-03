Tényleg lesz új Mátrix film, elkezdődtek a munkálatok?

Valóban elkészülhet az új Mátrix film? A dologgal kapcsolatban Keanu Reeves nyilatkozott nem rég, de most úgy tűnik, hogy a Warner Bros. akár tényleg komolyan is gondolhatja a dolgot.

Kicsit mi is kezdjük úgy érezni, hogy átmentünk egy amolyan filmes álhír oldalba. Nem rég arról írtunk, hogy Ridley Scott szeretné elkészíteni a Gladiátor 2. részét. Most meg itt ez a Mátrixos dolog.

A Mátrix folytatásának ötlete nyilván a trilógia zárása óta ott lebeg talán a rajongók és a filmesek előtt is. Tulajdonképpen kerek volt a sztorit, a zárás azonban egy esetleges folytatás tényét is magában hordozta. Azonban a producerek eddig türtőztették magukat és nem lett semmi az új Mátrix filmből.

Nagyjából egy hónappal ezelőtt azonban a John Wick 2. kapcsán készült egy interjú Keanu Reeves-szel, ahol a Mátrix is szóba került. Nem is csoda, hiszen a John Wick új részében Laurence Fishburne is feltűnt. Reeves akkor úgy nyilatkozott, hogy nem mondana nemet egy folytatásra, igaz a feltétele mindenképpen az volna, hogy újfent a Wachowski testvérek készítsék el a filmet.

Akkor egy legyintésnél többet talán nem is szenteltünk a dolognak. Most viszont úgy tűnik, hogy a Warner mégis csak foglalkozna a dologgal. Sőt a The Hollywood Reporter értesülései szerint a stúdió már az előkészületeket is megkezdte. A THR azt állítja, hogy Zak Penn (Bosszúállók, A hihetetlen Hulk, X-Men: Az ellenállás vége) már kapott is egy megbízást a forgatókönyv vázlatának elkészítésére.

Állítólag Joel Silver producer a folytatás ötletgazdája. Mondjuk erre nem vennénk mérget, hiszen Silver-nek akadt néhány megbukott filmje az elmúlt években – a sikerek mellett, azért tegyük hozzá. Másrészt úgy tudni, hogy meglehetősen rosszban van Wachowski-ékkal is. Igaz arról nem szól a fáma, hogy ők kapnák-e a rendezést.

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Fisher vagy Hugo Weaving visszatérésről nem szólnak a hírek. Arról viszont találtunk infót, hogy a stúdió talán Michael B. Jordan főszereplésével képzelné el az új Mátrix filmet.