Thor ismét hosszú hajjal hódít a Bosszúállók 4-ben

A rettenthetetlen harcost a Thor: Ragnarökben megfosztották hosszú tincseitől, de van egy jó hírünk azoknak, akik a nagy lobonccal szerették jobban. Az éppen készülő Bosszúállók 4-ben hűlt helye sem lesz a rövid hajnak, legalábbis bizonyos részekben egészen biztosan.

A stáb jelenleg is Atlantában munkálkodik, ahonnan egy tucat lesifotó látott napvilágot. Ezeken mind dús hajkoronával láthatjuk Asgard fenegyerekét, továbbá színésztársairól is kaptunk egy-egy fényképet.

wtf is going on with Avengers 4 pic.twitter.com/zhDPvjZYs8

— Jake™ (@bonjourlapeen) November 2, 2017