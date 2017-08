A tiniszerelem újabb fejezete- Minden, minden kritika

Tipikus tiniszerelemről szóló film lett a Minden, minden, ami megpróbálja elvarázsolni a nézőit, de bevállalósság híján csak sablonokkal dobálózik.

Van az a fajta mozi, ami alapvetően olyan kamasz-szerelemről szól, amiben az egyik félnek van valami veszélyes betegsége és ezzel egy nagyon drámai, mégis romantikus filmet kapunk. Ilyen volt az utóbbi években például az Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni, valamint A csillagainkban a hiba, ami ebben a kategóriában egy meglehetősen csöpögős ám mégis hatásos és jó film lett. A Minden, minden tematikája és felépítése pontosan megegyezik ezzel.

Az a lényeg, hogy van egy nagyon beteg lány, aki nem hagyhatja el az otthonát. Maddy (Amandla Stenberg) pedig egy kifejezetten életvidám, élénk fantáziájú fiatal, akinek a szerencsétlen állapota és az anyja túlzott féltése a hermetikusan lezárt házra korlátozza a mozgásterét. Aztán egy nap jön egy srác a szomszédba, Olly (Nick Robinson) és ahogy várható, egymásba zúgnak. Mivel egy üvegfal választja el őket, így csak csetelni tudnak egymással vagy üzeneteket írnak papírra és az ablaküveghez nyomják. A gyerekeket azonban nem engedik túl sokáig szenvedni, mert az ápolónőnek hála Olly csak meglátogatja Maddy-t. A lány ebből a brutálisan ingerszegény környezetből természetesen szabadulna, hogy végre megtapasztalhassa a külvilágot, pláne, hogy most már a szerelem is ott áll az ajtóban, de ugye a betegség ennek gátat szab. Itt el kell dönteni, hogy mi ér többet: megtapasztalni a világot, akkor is ha akár bele is halhatunk, vagy biztosan élni egy kalickában.



A történetből látszik, hogy nincs sok fantázia benne, amiről érdemes amúgy tudni, hogy egy nagysikerű könyvből készült. Sablonos és kiszámítható, ráadásul borzasztóan giccses. Sikerül hoznia azt a mélységesen csöpögős romantikát, ami alapból sokakat elriaszt. A karakterek nem bonyolultak, nincsen sok oldaluk, aminek következtében egyértelműen kiszámítható lesz minden reakciójuk. Van egy-két jó megoldás persze, például a csetelésük vizuális megvalósítása. Maddy, a főszereplő lány fantáziája jelenetekként látható, így az ad némi valós varázst a filmnek. Bár hozzá kell tenni, az, hogy a fiataloknak neten keresztül kell ismerkedniük és amúgy egész nap a szobájukban vannak, abban semmi meglepő nincsen, hiszen a mai generáció nagy része önként éli így a hétköznapjait. De ne legyünk cinikusak, valóban próbálják belénk sulykolni, hogy mekkora probléma ez az önkéntelenül választott szobafogság. Ezt a filmbeli konfliktust azonban hamar elkezdik megpiszkálni és tenni ellene, szóval sokáig nem húzzák a néző agyát azzal, hogy átélhesse a kínokat. A szövegek meg olyanok, amilyenek, leginkább közhelyesek, de abból is a legtöbbet hallott, illetve álbölcsességekkel teli.

Sajnos Olly-ból szívesebben láttunk volna többet, kicsit hiányos a karakterek bemutatása és állítólag a könyvben sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a családja, ami jót tett a történetnek, itt azonban végig csak erre a tiltott szerelem dologra voltak rákoncentrálva. Azért is sajnálatos ennek a filmnek a bénázása, mert a kamasz románcok amúgy ennél tudnak sokkal őszintébbek és komplexebbek lenni a valóságban és bőven ki lehetne belőlük hozni egy jó filmet a fiataloknak. A Minden, minden azonban ebből nagyjából semmit, de semmit nem valósított meg.