Tinisztár a sorozatgyilkos

Megérkezett a Barátom, Dahmer trailerje: a tinisztár Ross Lynch alakította sorozatgyilkosról szóló film garantáltan nagyot üt majd.

Az Egyesült Államok történetének egyik legkegyetlenebb bűnözőjeként vonult be a történelembe Jeffrey Dahmer, akit csak millwaukeei szörnyként emlegettek. Nevére rászolgált a férfi: 1978 és 1991 között összesen 17 kamaszfiút és fiatal férfit ölt meg, válogatott kegyetlenséggel bánt el velük.

Homoszexuális volt, így az áldozatok többségét meg is erőszakolta, s kínozta őket: savat fecskendezett az agyukba, ráadásul nekrofíliával és kannibalizmussal is vádolták (merthogy az elcsábított áldozatokat feldarabolta, és egy részüket megette). S ha mindez nem volna eléggé gyomorforgató, mindent precízen meg is örökített fényképezőgéppel, s a fotókkal szobáját aggatta tele. A brutális bestiára 957 év büntetést szabtak ki, ám három évet töltött csak a sitten, utána a börtön falai között agyonverték egy fémcsővel.

Dahmer 1991-ben úgy bukott le, hogy egy rémült fekete fiatal megszökött tőle, és bilinccsel a kezén megállított egy rendőrautót. A rendőrök elmentek vele Dahmer lakásába, aki nem is nagyon tiltakozott, a rend őrei pedig horrorisztikus bűntettek nyomaira leltek. Dahmer a seregben alapos orvosi kiképzést kapott, ezért is érdekelték módfelett a belső szervek kísérletei, azonban rendszerint az áldozatok fájdalmas halálával jártak. Néhány szervet formaldehidben megtartott, a többi savban feloldotta, és lehúzta a wc-n…

Akármennyire is borzasztó ezt kimondani, a történet megfilmesítésért kiáltott, s 2002-ben a Kannibálban Jeremy Renner játszotta el a sorozatgyilkost. Ezúttal az Egyesült Államok egyik legismertebb tinisztárja, az RS együttes tagja, Ross Lynch alakítja a pszichopatát.

Megérkezett a várva várt film első hosszabb előzetese, s mit mondjunk, Lynch haját és esengő, majd egyre inkább ördögien ijesztő tekintetét nem felejtjük egyhamar. A visszahúzódó, kigúnyolt, gátlásos és félénk fiú fokozatosan alkoholistává válik, s fenyegető, ahogyan a férfiakat figyeli.

A fiatal gimnáziumi éveire koncentráló filmet Marc Meyers rendezi meg. Az alkotás alapja Derf Backderf My Friend Dahmer képregénye lesz. A szerző a sorozatgyilkos osztálytársa volt a középiskolában, és állítólag nagyon lelkesen fogadta, hogy a kegyetlen bűnöst Lynch játssza majd. Dahmer édesanyját Anne Heche, apját Dallas Roberts alakítja. A filmet valamikor ősszel mutatják be a tengerentúlon.