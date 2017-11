Tíz dolog, amit nem tudtál a Ponyvaregényről

Minden idők legnagyobb filmklasszikusainak egyike Quentin Tarantino talán leghíresebb filmje, az 1994-ben készült Ponyvaregény. A movieweb.com pedig remek összeállítást készített arról, mit nem tudtunk soha a filmről.

1. Majdnem Matt Dillon lett Butch

Tarantino fiatalabb színészt akart a bokszoló szerepére, ám Dillon túl sokáig gondolkodott, ezért a rendező kicsit átdolgozta a szerepet, amely aztán Willisé lett (Willist egyébként Vincent Vegának szánta Tarantino).

2. Majdnem Michael Madsen lett Vincent

Tarantino több szerepet is kifejezetten kiválasztott színészekre írt, Vincent Vegánk pedig Michael Madsent akarta, ám ő inkább a Wyatt Earp-öt vállalta.

3. Sok Mia

Az ügynöke szerint Julia Louis-Dreyfust is megkeresték Mia Wallace szerepére, ám túl elfoglalt volt a Seinfelddel. Állítólag Halle Berry, Meg Ryan, Isabella Rossellini, Daryl Hannah, Joan Cusack és Michelle Pfeiffer is járt a meghallgatáson. Igaz, Tarantino meg annyira akarta Uma Thurmant, hogy a hírek szerint telefonban felolvasta neki az egész forgatókönyvet.

4. Vincent és Mia ellopta a táncos trófeát

A hírek arról szóltak, a trófeát ellopták, azaz Vincent és Mia nem nyerte meg a versenyt, csak elcsaklizta a trófeát.

5. A Malibu rejtélye

Emlékeznek az 1964-es Chevy Malibura, amelyet Vincent vezetett? Az Tarantinóé, és a forgatás után ellopták, de aztán húsz évvel később megtalálták.

6. Van egy el nem ismert rendező is

Nem Tarantino ám a Ponyvaregény egyetlen rendezője! Amikor Tarantino játszott a filmben, barátja, Robert Rodriguez ugrott be rendezni a jeleneteket.

7. A tű és a baj kész

A legemlékezetesebb jelenetet, amikor Vincent Vega adrenalint fecskendez be Mia mellkasába, és megmenti az életét, CGI nélkül, régi trükkel vették fel.

8. A új Régi Testamentum

Jules ugyebár szeretett a Régi Testamentumból idézni, mielőtt kinyírt valakit. Csakhogy a tőle elhangzott sorok nincsenek ott a Bibliában, az Ezékiel 25:17-ből hiányzó részt Jackson és Tarantino együtt találta ki.

9. A True Romance kapcsolat

Egy évvel a Ponyvaregény előtt került a mozikba a True Romance, a filmet Tony Scott rendezte Quentin Tarantino és Roger Avery forgatókönyvéből. A True Romance és a Ponyvaregény sok ponton, egy-egy párbeszédben kapcsolódik egymáshoz.

10. A Die Hard kapcsolat

Bruce Willis énekelget egy sort Statler Brothers Flowers on the Wall című dalából („smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo”), s ugyanezt teszi később a Die Hardban Samuel L. Jackson is.