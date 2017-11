Tíz folytatás, ami 2018-ban érkezik a mozikba- I.

Bad Boys For Life

Habár nem tudunk sokat a(z elméletileg) jövőre érkező következő részről, tűkön ülünk, hogy végre láthassuk a harmadikat. Viszont óvakodva gondolunk a többi, egykor nagy durranásra (Zoolander, Indiana Jones, Terminátor), amely csak jóval később kapott folytatást, és az nem is sikerült olyan ütősre.

Martin Lawrence és Will Smith előreláthatólag 2018-ban tér vissza a vászonra. A film történetét még homály fedi, a projektről is annyit tudni, hogy 2017 márciusában a rendező, Joe Carnahan elhagyta a terepet, de a Sony szívén viseli a népszerű páros következő bevetésének sorsát.

Insidious: Az utolsó kulcs

Az Insidious történetek negyedik fejezetéhez érkezünk jövő év elején, amit Adam Robitel rendez. A franchise hamarosan a nyolcadik életévébe lép, és hogy ne laposodjon el a történet, igazán érdekes fordulatot csempésztek Az Utolsó Kulcsba. Annak ellenére, hogy Elise Reiner, a paranormális jelenségeket vizsgáló látnok az első részben meghalt, köré épül a negyedik sztori. A karaktertől várják a készítők a „vérfrissítés” jótékony hatását.

A helyszín ezúttal az ő szülőháza, itt kell farkasszemet néznie a gonosz lelkekkel. Valószínűleg ezzel az üggyel bezárulna a kör, és békességre lelnének végleg az áldozatok, de ez nem lesz könnyű menet Elise számára, hiába a hazai pálya.

Az útvesztő: Halálkúra

Kis késéssel, de megszületett Az útvesztő befejező része. A főhőst alakító Dylan O’Brien 2016 márciusában megsérült az egyik forgatáson, így a produkció munkálatai jó pár hónappal elcsúsztak. Az új premierdátum a 2018. február 10. lett, Wes Ball ekkor tesz pontot a “mondat” végére.

Az utolsó filmben Thomas a sikeresen megmenekült Tisztársaiból (Gladers) álló csapatát eddigi legnagyobb és legveszélyesebb küldetésük felé vezeti. Ahhoz, hogy megmenthessék barátaikat, be kell törniük a legendás Utolsó városba, amely a próbákért felelős kutatócsoport (WICKED-Veszett) által ellenőrzött labirintus. Ez az útvesztő könnyen lehet, hogy a leghalálosabb ellenséggé alakul át az út során. Akik túlélik választ kapnak kérdéseikre, amik a megpróbáltatások elejétől kezdve foglalkoztatják őket.

Sherlock Gnomes

2011-ben megjelent egy Gnómeó és Júlia névre keresztelt animációs film, amely William Shakespeare Rómeó és Júlia című színdarabján alapul. Sokan már ezt sem értették, miért van szüksége a világnak egy kertitörpékkel díszített újra gondolt klasszikusra, azt meg pláne nem, hogy mi okból gyártanak újabb hasonszőrű alkotást rá hét évre?

A Sherlock Gnomes története az ‘eredeti’ detektívtől kölcsönözte nevét. A jövőre debütáló film fő cselekményét Gnómeo törpe eltűnése adja, ez után kezd el nyomozni a címben említett karakter. Gnómeót és Júliát ismét James McAvoy és Emily Blunt szólaltatja meg.

Akad még egy meglepetés, ha az alapsztori és a nevek nem lettek volna elegek: Johnny Depp szinkronizálja majd Sherlock-ot.

Mamma Mia: Here We Go Again!

Az első rész óriási kasszasikerét (610 millió dollár világszerte) követően nehéz elhinnünk, hogy tíz évet kellett várni a folytatásra. Akárcsak az ABBA dalai, a Mamma Mia is bebizonyította, hogy örökké ragyogni fog az égen. A Here we go again!-ben a régi nagy nevek mellett (mint például Amanda Seyfried, Meryl Streep) újakkal is találkozhatunk: Cher is csatlakozik a csapathoz, illetve Lily James fogja alakítani az ifjú Donnát. A premiert 2018 júliusára időzítették, így valószínűleg hamarosan fény derül a pontos történetre.

Goosebumps: HorrorLand

Kissé meghökkentő, hogy kistesót készítenek a 2015-ös Libabőrnek, hiszen nem robbantott bankot az előző fantasy. A HorrorLand R.L. Stine író spin-off könyvszériájának címe, amikben minden könyvben különböző gyereket csábít el a rémísztő vidámpark. Az utolsóból derül ki, ki áll a történtek mögött. Várhatóan 2018 szeptemberében lehetünk újra libabőrösek, azonban felröppentek olyan hírek, miszerint Jack Black-kel már nem találkozunk a folytatásban, ugyanis túl sok pénzt kér az alakításért.