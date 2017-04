Toltak egyet a Setét Torony premierjén

Na tessék! A stúdió ismét csúsztatott egy kicsit a Setét Torony mozifilm premierjén. Augusztus előtt ne számítsunk Roland érkezésére!

Sajnos nem alakul egyszerűen a Setét Torony mozifilm sorsa. Nem elég, hogy éveken keresztül halogatták a film elkészítését, most a premierdátumot csúsztatja a stúdió.

Legutóbb novemberben érkezett hír a film háza tájáról. A stúdió akkor nem szolgált örömhírrel. Jelezték, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem februárban, hanem csak júliusban mutatnák be mit sikerült összehozni. Nem örültünk, de nyeltünk egy nagyot és bizakodtunk. Az illetékesek azonban most is toltak egy kicsit a premieren.

Igazából most nem egy ördögien nagy időintervallumról van szó. Egy héttel később érkezik a film. Augusztus elején esedékes a premier. Azonban elszomorító mivolta ennek a hírnek is akad. Augusztus ugyanis mozis szempontból semmiképpen nem számít túl vagánynak. Többségében ekkor érkeznek azok az alkotások, amelyek jókorát hasalnak.

Nyilván a stúdió azért nem így áll a dologhoz, mindenesetre érdekes, hogy újabb csúsztatással ijesztgetik a rajongókat. Az sem biztos, hogy pozitív jel volt annak idején, hogy J. J. Abrams és Ron Howard is távozott a rendezői székből. Utóbbi mondjuk producerként legalább maradt és segíthette a rendezéssel megbízott Nikolaj Arcel-t.

A dán direktor mondjuk nem nevezhető ügyetlennek, de biztos, hogy kevesebb a tapasztalata, mint nevesebb kollégáinak. Idris Elba és Matthew McConaughey neve viszont még mindig jól cseng. Nagyon sajnálnánk, ha végül csalódást keltő végeredményre kellene jegyet váltani a mozikban.

Az viszont most biztosnak tűnik, hogy a Setét Torony mozifilm majd csak augusztus 4-én érkezik meg. Már ha a stúdió az addig hátralevő időben nem dönt úgy, hogy még egy kicsit tol a premierdátumon.