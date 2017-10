Top 10: éljen a Kingsman!

A tengerentúlon is jól futott, idehaza pedig vitte a prímet a Kingsman: Az Aranykör, amely több mint 30 ezer nézővel a hazai toplista élén zárt. Azért az AZ még mindig úr, s bár a Pappa Pia nem top 10-es, már 200 ezer nézőt csábított a vetítővászon elé.

Ha kedd, akkor újabb toplista, azaz az amerikai bevételi adatok összesítése után következzen, hogy a nézőszámot tekintve mire is voltunk kíváncsiak mi, magyarok.

Az első rész utáni kedveltséget meglovagolva, újabb sztárokkal a listán jól fut idehaza a Kingsman: Az Aranykör. A James Bond-filmek paródiájának is beillő, összességében igen szórakoztató filmre több mint 31 ezren váltottak jegyet Magyarországon, ez a nézőszám pedig elég volt, hogy a hétvégi lista élén zárjon.

Természetesen a dobogón találjuk az AZ-t is. A Stephen King-regényből készült bohócos horror Észak-Amerikában és szerte a világon is szárnyal, s persze idehaza is oda vannak érte a nézők. Néhány hét alatt már jócskán több mint 200 ezer nézőt gyűjtött, ehhez csapott hozzá nagyjából 18500-at, s összesítésben már 261 ezer felett jár, s ahogyan a nézőszám csökkenés ütemét nézzük, még jó néhány hétig a toplistán találjuk majd az AZ-t.

Noha az Egyenesen át kapott mindent, csak jó kritikát nem, 16500 nézővel nyitott, amely elég is volt a harmadik helyre. A negyediken A Lego Ninjago film (12300) végzett, míg Reese Witherspoon vígjátéka, az Újra otthon visszafogottan teljesít, ezúttal 8170 körüli nézővel lett az ötödik. A hatodik a mindenki kedvenc Tom Cruise-zal hasító Barry Seal: A beszállító (8100) lett, a Tulipánláz nem hozta lázba a nézőket, premierhétvégéjén 5700 érdeklődőt és a hetedik helyet mondhatja magáénak. A Viktória királynő és Abdul (5570) a nyolcadik, az Óriásláb fia (4230) a kilencedik) és a Sokkal több mint testőr (3100) a tizedik lett.

Noha a Pappa Pia a top 10-be már nem fért be, érdekesség, hogy átlépte a 200 ezres nézőszámot, amely szép teljesítmény egy magyar filmtől, amely ráadásul nem is kapott túl jó kritikákat.