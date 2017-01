Top 20 film amire 2016-ban a legtöbb jegyet vették!

Napvilágot látott egy hazai toplista, amelyen a 2016-ban bemutatott filmeket és a nézőszámokat hozták össze. Az élen egy animációs film végzett!

Hogy mivel lehet kilóra megvenni a magyart? Animációs történettel, na meg Star Wars filmmel. A 2016-os lista utóbbi szempontból ráadásul kicsit csalóka is lehet. A Zsivány Egyes ugyanis december közepén mutatkozott be és még mindig műsoron van, így produkált több mint fél milliós nézettséget. Ez viszont az elmúlt évi győzelemhez nem volt elég.

A kis kedvencek titkos élete ugyanis nem talált legyőzőre, sőt toronymagasan a legnagyobb érdeklődést kiváltó film volt. A listát elnézve azt hiszem nem szabad a nézettség és a minőség között párhuzamot vonni, bár ez alól a dobogós filmek azt hiszem kivételt képezhetnek. A kis kedvencek pláne megérdemlik a győzelmet, hiszen kiváló animációs film lett a végeredmény.

Ami talán meglepőbb, hogy a februárban befutott Deadpool akkora lendületet vett, hogy az év végi elszámolásnál is bőven maradt a harmadik helyen.

Ezzel szemben bőven akadnak érdekességek is a listán. Az Amerika Kapitány: Polgárháború ugyanis itthon nem volt annyira kasszarobbantó. Messze elmarad a Deadpool nézőszámától is, nem beszélve arról, hogy többek között a Nagyfater elszabadul is megelőzte. A jó címválasztás és az érdekes szereposztás mondjuk ennek esetében azért nem feltétlen eredményezett minőségi filmet. Bőven érdekes volna egy lista arról, hogy a 350 ezer nézőből mennyi gondolta úgy, hogy megérte a jegyárat a film.

Szépen termelt itthon a Bridget Jones babát vár is. A Batman Superman ellen – Az igazság hajnala pedig éppen, hogy felfért a listára, vélhetően a nem túl biztató előzetes kritikák tették meg hatásukat.

Top 20 – hazai jegyvásárlási lista 2016.:

A listát elnézve elkönyvelhetjük, hogy az animációs történetek vonzották a legjobban a magyart. AZ pedig talán nem is meglepő, hogy a kevés moziba bejutó horrorfilm közül egy sem fért fel a legjobb húszba.