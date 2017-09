TOP10! Itthon sem unták meg az Az-t

Akárcsak a tengerentúlon, idehaza sem csökkent sokat az érdeklődés a gyerekevő bohóc iránt: ismét majdnem hetvenezren váltottak jegyet az AZ-ra, míg a második helyre a Barry Seal: A beszállító futott be.

A hétfői, az Egyesült Államok mozis nézettségi listája után, ha kedd, nem is maradhat el a magyar hosszú hétvége összesített jegyeladást mutató lajstroma.

A számokat kicserélve szinte csak át kellene másolnunk a múlt heti listakezdést, hiszen mi magyarok sem tudtunk lekattanni az AZ-ról. Stephen King regényadaptációját majdnem hetvenezren látták a négy nap alatt, ami annak tükrében nagyon acélos bevétel, hogy csupán 16 százalékkal esett vissza az érdeklődés a múlt hetihez képest. Ez bármelyik filmnek nagy elismerés lenne, de horrortól különösen jó teljesítmény. Különösen annak tükrében, hogy érkezett néhány új film a magyar mozikba, az AZ fölényét mégsem ingathatta meg semmi. Így aztán a magyarok is örülhetnek a hírnek, hogy lesz második része is a gyerekevő horrornak. A folytatás a brutális kasszasikeren túl az is indokolja, hogy a könyvnek a felét dolgozták fel, így logikus, hogy a folytatás mellé tették le a voksukat az alkotók.

A második helyet elcsípő Barry Seal: A beszállító sem friss film, ám Tom Cruise vígjátékára ismét kíváncsiak voltak a nézők: a 18 ezer megváltott jegy persze visszaesés a múlt héthez képest, de már így is százezer néző felett jár a film.

A mozikban most debütáló Újra otthon futott be a harmadik helyre (17500), Reese Witherspoon filmje nem nyitott rosszul, de hát az AZ-hoz képest… A negyedik a szintén új Amerikai bérgyilkos lett (13000), míg az ötödik a Sokkal több mint testőr (9100). A hatodik helyen záró Óriásláb fia (9300) csupán azért érdekes (azért lehet több nézőszámmal hátrébb végezni, mert az összbevétel magasabb volt az őt megelőző filmnél, és az rangsorol), mert az előző héthez képest kicsit nőtt iránta az érdeklődés, holott a trend a legtöbbször az, hogy egyik hétről a másikra csökken a nézőszám.

A hetedik a Pappa Pia (7600), amely egyre inkább elveszíti nézőit, ám mert már megváltottak rá 190 ezer jegyet, mindenképpen sikernek könyvelhető el. A nyolcadik a Renegátok (6500), a kilencedik a Csábítás (5700), amely után finoman fogalmazva is csekély az érdeklődés itthon, a tizedik pedig a Gyilkos nyomon (4800).

Ti mit szóltok a listához? Melyik filmet láttátok a hétvégén?