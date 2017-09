Tovább dönget az AZ!

Az AZ magabiztosan nyerte a hétvégéi mozis nézettségi listát a tengerentúli és a magyar mozikban egyaránt, s hétközi versenyben is megállja a helyét: 11,4 millió dollárt keresett kedden Észak-Amerikában.

Nah, most aztán tényleg dörzsölhetik a tenyerüket a forgalmazók, hiszen az AZ-zal nemcsak egy izgalmas Stephen King-adaptációt alkottak meg, hanem aranytojást tojó tyúkot is teremtettek. A bohócos horror jó kritikákat kapott, de ami ennél is sokkal fontosabb, a nézők imádják az erősen korhatáros besorolású filmet.

Ahogyan a hétvégi összesítőinkben láthattuk, az AZ toronymagasan a legnézettebb film volt Észak-Amerikában és idehaza is, most pedig hétközi rekordot döntött. Hétfőn 8,8 millió dollárért váltottak rá jegyet a tengerentúlon, míg kedden már 11,4 millió dollárért ültek be az AZ-ra a nézők. A korábbi legjobb szeptemberi keddi eredményt a Sully (4,8 millió) tartotta, míg a horrorok közül A démonok között (5,6 millió) volt a legjobb.

Már eddig sem állt rosszul anyagilag a film, de néhány nappal a bemutatója után végképp elképesztően jó adatokat összegezhetünk: az amerikai piacokon már 143,6 millió dollárt keresett a mindössze 35 millió dollárból készült film, és a nemzetközi porondon is szépen fut, már majdnem 70 millió dollárnál jár a 46 országból származó bevétel. Mondanunk sem kell, horrorfilm ennél jobban még nem nyitott, sorra vehetnénk az országos rekordokat Brazíliától Ausztráliáig.

A rajongók megnyugodhatnak, hiszen az Andrés Muschietti rendezésében készült AZ csak a Stephen King-regény felét dolgozza fel, így szinte már a megjelenés előtt eldőlt, hogy jön a második rész, s még inkább a forgatásra ösztönözték az alkotókat a bevételi adatok. A forgatás kezdetéről vagy a bemutató pontos dátumáról még nincs hír.

Az AZ Bill Skarsgarddal a főszerepben elég durva történetet mond el a gyerekevő bohócról, rájátszva a sokakban létező, a bohócoktól való félelemre. A filmben egyébként több tehetséges fiatal színész vállalt szerepet, mint például Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, és Nicholas Hamilton.

Ti láttátok már az AZ-t?