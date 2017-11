Tovább gyűrűzik Spacey körül a botrány

Újabb lendületet kapott a Kevin Spacey-hez kapcsolódó botrány, miután most húsz ember állította, hogy zaklatta a színész őket a The Old Vic színházban, amelynek tizenegy évig művészeti igazgatója volt.

Nehéz nem látni, hogy Kevin Spacey-nek befellegzett. A kiváló, Oscar-díjas amerikai színész karrierjének valószínűleg már azon a ponton lőttek, amikor Anthony Rapp, a Star Trek: Discovery színésze elmondta, hogy 14 éves korában Spacey egy házibuliban zaklatta őt (a színészlegenda meg rettenetesen ügyetlenül reagált, mert bár nem emlékezett, bocsánatot kért, és bejelentette, hogy melegként éli tovább az életét…). Azóta – akárcsak a sok-sok nő által szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinsteinhez hasonlóan – szinte napról napra jönnek napvilágra újabb történetek.

Kevin Spacey tizenegy évig volt a londoni The Old Vic színház művészeti igazgatója, s amikor kirobbant a botrány, a színház vizsgálatot indított. Az lezárult, s elképesztő eredményt hozott. A The Guardian beszámolója szerint pontosan húsz ember állította, hogy Spacey ilyen vagy olyan módon zaklatta őket.

A brit lap egyébként már korábban hírt adott Spacey viselt dolgairól. Fiatal férfiakat fogdosott a színházban, italra hívta őket, mondván, azért találkozik velük, hogy segítsen előrelépniük a szakmai életükben, de tartott pezsgős pikniket is a kiválasztottaknak a színház színpadán.

A mostani vizsgálat szerint a 20-ból 14 ember olyan súlyos vádakkal állt elő, hogy a színház illetékesei azt tanácsolták az érintetteknek, hogy forduljanak a rendőrséghez.

„A The Old Vic színház teljes szívéből bocsánatot kér az emberektől, akik érintettek voltak az ügyben. Megtanultuk, hogy nem elég, ha lehetőség van szóvá tenni az ilyesmit, fontos, hogy mindenki érezze, joga van beszélni, bárki is az.” – mondta Kate Varah, a színház vezetője.

Hozzátette, egyszerűbb lett volna kiadniuk egy gyors közleményt, de a vádak súlyossága miatt egyértelmű volt, hogy komoly vizsgálatba kezdenek. Korábban sokan kritizálták egyébként a színházat, amiért a Kevin Spacey-hez fűződő botrány kirobbanása óta csendben maradt.

Itt tartunk hát, már összeszámolni is nehéz, hányan állították, hogy Spacey zaklatta őket. Nem tudjuk, hova fut ki a botrány, de az biztos: a színész karrierjének befellegzett.