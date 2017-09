Tovább tarol az AZ!

A premiert követő második hétvégén is tartotta fölényét a Stephen King-adaptáció, az AZ, amely magasan a hétvégi amerikai mozis nézettségi lista élén végzett.

Hétfő, tehát toplista! Kedden a magyar mozik hétvégi nézettségi adatait vesszük górcső alá, most viszont következzen az észak-amerikai toplista.

Egy hete azt írtuk, berobbant az AZ, hiszen tarolt, messze-messze a legtöbben azt a filmet nézték meg a hétvégén, 100 millió dollár felett nyitott a Stephen King-regényből készült filmet. Azt a tempót nem is lehetett tartani, így bár több mint 50 százalékkal visszaesett az érdeklődés, még mindig 60 millió dollárért váltottak jegyet a gyerekevő bohóchorrorra, s így már csak a tengerentúlon majdnem 220 millió dolláros bevételnél jár a film. S világszerte is szerették a félelmetes alkotást, hiszen 56 országban két hét alatt 152 millió dollárt keresett (60 milliót csak a második hétvégén), így összességében több mint tízszeresét visszahozta a 35 millió dolláros eredeti gyártási költségnek. Ömlik a pénz a gyártókhoz, nem csoda, ha már korábban eldőlt, hogy elkészítik a második részt is. (Tegyük hozzá, ez már csak azért is logikus lépés, mert a könyv felét dolgozták fel az AZ-ban.)

Az AZ messze kiemelkedett a mezőnyből, ám az Amerikai bérgyilkos készítőinek sincs nagy oka a bánatra, lévén a film a második helyen nyitott 14,8 millió dollárral. Michael Cuesta akciófilmje ehhez még 6,2 milliót tett hozzá a nemzetközi fronton, szóval a Micheal Keaton szereplésével készült film azért még arrébb van attól, hogy behozza a 33 millió dolláros gyártási költséget.

A harmadik helyen 7,5 millióval az anyám! végzett. A főszereplő Jennifer Lawrence-hez kapcsolódó hír, hogy a filmet népszerűsítve egy esti showban elmondta, a Red Sparrow budapesti forgatásán elég bunkón viselkedett. Egy szelfikérő rajongót – aki nem tágított az első nemre – sörrel öntött le…

A negyedik helyen az Újra otthon (5,3 millió), az ötödikként a Sokkal több mint testőr (3,5 millió), a hatodik pozícióban az Annabelle 2. – A teremtés (2,6 millió), a hetediken a Wind River – Gyilkos nyomon (2,5 millió), nyolcadikon Leap! (2,1 millió), a kilencediken Pókember: Hazatérés (1,8 milió), a tizediken a még mindig a toplistán található Dunkirk (1,3 millió) végzett.

Vajon mire buktak az emberek a magyar mozikban? Kedden ez is kiderül!