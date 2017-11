Tovább tarol a Thor: Ragnarök

A hazai és az észak-amerikai mozikban is hétvégi listavezető lett a Thor: Ragnarök, amelyre Magyarországon összességében már több mint 275 ezren váltottak jegyet. Azért a Rossz anyák karácsonya készítői sem búslakodhattak a bevételi adatok láttán.

Dupla duplát hajtott végre a Thor: Ragnarök, amely akárcsak az eggyel korábbi, a most magunk mögött hagyott hétvégén is első lett itthon és az Egyesült Államokban is a hétvégi mozis bevételeket összesítő listán. Kezdésként maradjunk a magyar vonalon.

Ugyan felére esett az érdeklődés, még mindig több mint 70 ezren voltak kíváncsiak a Thorra, amely 109,6 millió forintot kasszírozott. Második helyen Mila Kunis és az őrült karácsonyi történet, a Rossz anyák karácsonya végzett 65 ezer nézővel és 90,8 millió forintos bevétellel. Az Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expresszen sztárparádéval nyomuló feldolgozása harmadik (58,1 millió forint), a Szörnyen boldog család az első háromtól nagyobb szakadéknyi különbséggel elmaradva a negyedik lett (14,3 millió forint).

Ötödik a Fűrész sorozat újabb epizódja, az Újra játékban (13,6 millió), míg hatodik a nagy költségvetéssel készült magyar film, a Budapest Noir (12 millió). Hetedik helyen az Űrvihar (8,2 millió) zárt, míg a toplistán és a mozikban debütálóként nyolcadik a Rögtönzött szerelem (5,4 millió). Az Aurora Borealis – Északi fény 40 ezer néző fölé kúszott a hétvégi majdnem négyezer eladott jeggyel és 4,77 milliós bevétellel, míg a listát a Hóember zárja (3,7 millió), amely az összes eladott hazai mozis belépőt nézve 100 ezer fölé ért.

Ami az Egyesült Államokat illeti, ott sincs változás a legutóbbit megelőző hétvége nézettségi adataihoz képest (amely nagy hasonlóságot mutat a magyar top 10-zel). Ismét a Thor: Ragnarök vonzotta a legtöbb nézőt a moziba, Taika Waititi filmje péntektől vasárnapig 56,6 millió dollárt keresett. A Ragnarök így már 211 millió dolláros bevételnél jár a tengerentúlon (Kanadát is hozzászámolva). Az amerikai lista második helyén a Megjött apuci 2. végzett, Mark Wahlbergékért 30 millió dollárt adtak a mozizók, míg a harmadik helyen a Gyilkosság az Orient Expresszen (28,2 millió) zakatolt be. A Rossz anyák karácsonya a negyedik (11,5 millió), a Fűrész: Újra játékban (3,4 millió) az ötödik lett.