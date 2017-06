Transformers 5 – A filmkritika

Ha bárki is azt hitte, Michael Bay letér a kikövezett útjáról, akkor téved. Az ötödik Transformers-menet pont olyan, mint az összes többi. Nem is jobb, nem is rosszabb.

Minek is változtattak volna a recepten? A filmszéria irdatlan mennyiségű pénzt fial, és bár sem a kritikusok, sem a nézők nem boldogok azzal, amit látnak, mindig megnézik az új részt, mert látványban semmi sem érhet fel egy jó kis robotbunyóhoz, és ez bizony most sincsen másképp. Hogy a látványon kívül mi van még? Hát nem sok. Egy sztori, ami mintha csak nagyon lazán összekapcsolódó elemekből lenne összetákolva, és lazaság, de az olyan erővel tolva, mintha a lazaságon múlna minden.

Ehhez pedig most Anthony Hopkins is asszisztált, aki furamód nagyon élvezi a helyzetet, és bár saját bevallása szerint nem igazán értette, miről szól a forgatókönyv, megtette azt, amit megkívánt tőle a mestersége, nem is baj, mert jó végre igazi színészeket, és nem csak felpumpált akcióhősöket látni a Transformerek körül, akik viszont most megittak több hektoliternyi csavarlazítót a bevetés előtt, hiszen ilyen lazák még sosem voltak.

És valahol pont ez menti meg ezt a filmet, bármilyen furán is hangzik. A The Last Knight ugyanis nem igazán veszi komolyan magát a harcok közötti időben (ami valljuk be, elég kevés időt jelent), a robotok most már nyíltan degeneráltak, és ha megszoktad ezt már a korábbi részekben, akkor igazából még szerethetőek is. Valahol. Na jó, azért annyira nem, de nem akarod őket már egy szívlapáttal agyonverni, mint korábban.

Mark Wahlberg… nos, ő még mindig Mark Wahlberg, aki mellé beosztanak egy gyönyörűséget, a Da Vinci démonaiból ismerős Laura Haddockot, mert indokolatlan gyönyörűség mindig kell. Azt már megszoktuk, hogy a Transformers világában egyszerűen mindenki szupermodell, főleg az egyetemisták, ezúttal azonban egy oxfordi professzor szorult bele egy szupermodell testébe, aki hogy biztosan tudjuk, hogy okos, szemüveges, mert aki okos, szemüveges, nemde?! Nyilván erőltetnek rájuk egy romantikus vonalat is, de az annyira vékony lábakon áll, hogy tulajdonképpen szóra sem érdemes, ha kihagyták volna, nem kellett volna 149 percen keresztül sodródni ezzel a filmtörténeti izével, de hát ez van, ha jó nő és jó pasi van, akkor azokat helyzetbe kell hozni, mert ha nem, megsemmisül az univerzum.

Az univerzum, vagyis a bolygónk egyébként a megsemmisülés határán van a film szerint, aminek a történetét megpróbálom valahogy összefoglalni, de nem lesz egyszerű, hiszen annyira csapong össze-vissza, hogy a végén nehezen tudja az ember megmondani, mit is látott valójában. Szóval Optimus Prime elkeveredik Cybertronba, amiről kiderül, hogy meg lehet menteni, a megmentés kulcsa azonban a Földön van. A Földön kitaszították a Transformereket, üldözik őket, kivéve Kubát. Az előző részből ismert Cade (Wahlberg) robotokat ment, és összefújja őt a szél egy kislánnyal, aki szintén robotokat ment. Angliában él egy gazdag öreg, Sir Edmund Burton (Hopkins), aki tudja, hogyan lehet megmenteni a bolygót, és ebbe belekeveredik az emlegetett szupermodell professzor is. Egy ereklyére van szükségük, ami egészen Merlinhez nyúlik vissza, aki Arthur királlyal már bőven ismerte a Transformereket, sőt, együtt is dolgoztak. Aztán elindulnak megmenteni a Földet.

Isten bizony képtelenség ennél többet mondani a sztoriról, nem azért, mert innentől minden spoilernek minősülne, hanem mert nincs igazán más benne, csak harc és harc és látvány és látvány, de az a látvány mondjuk egészen elképesztő minőségű, főleg IMAX-vásznon, de hát ez eddig is így volt, viszont Michael Bay-ék mintha most még egy lépcsőfokkal feljebb léptek volna a látvány terén, így Az utolsó lovag néha egyenesen lélegzetelállító képsorokat produkál.

Csak hát még így is hiba lenne azt mondani, hogy ez a film jó. Nyomokban élvezhető, és néha kifejezetten vicces, de a forgatókönyve olyan, mintha apró ötletfoszlányokból lenne lazán összevarrva, és az illesztések bizony nem érnek össze. Az viszont biztos, hogy azokat, akiket eddig is kielégített az, ami a Transformers-filmekben zajlott, azok most sem fognak csalódottan távozni a moziból. Mindenki más a legalacsonyabb elvárásait vigye magával a moziba.

