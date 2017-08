Új infók az anyám!-ról

Michelle Pfeiffer a vért is megfagyasztja bennünk, úgy kéri számon Jennifer Lawrence-t a gyermekvállalás elmaradása miatt – új részlet érkezett a nagyon várt anyám!-hoz, így kicsit többet sejthetünk abból, hogy miről is szól majd a történet – csak sejtünk, mert bizonyosságot legfeljebb a bemutató hozhat a rejtélyes filmről.

Jócskán vannak még kérdőjelek a Darren Aronofsky rendezésében készülő az anyám! (igen, tényleg így kell írni) körül. A filmnek egyébként külön pikantériát ad, hogy a direktor jó ideje egy párt alkot a főszereplővel, Jennifer Lawrence-val. Noha érkezett már néhány kép és előzetes, még mindig meglehetősen képlékeny, miről is fog szólni a történet.

Most azonban kicsit közelebb kerültünk a lényeghez, ugyanis a Paramount stúdió bemutatott egy rövid részletet a filmből. Az alig egyperces kedvcsinálóban Jennifer Lawrence körül vércseként kereng Michelle Pfeiffer. A színésznő 59 éves kora ellenére elképesztően néz ki, igaz, ezúttal inkább elképesztően ijesztő, ahogyan Lawrence-nek magyaráz arról, hogy milyen fontos a gyermekvállalás. Vészjóslóan, fenyegetően kéri számon a megijedt lányt, miért nincs még gyereke. A látottak alapján arra lehet tippelni, hogy Pfeiffer a Lawrence férjét alakító Javier Bardem édesanyját játssza, s van egy fogadásunk arra, hogy a két nő nincsen túl jó viszonyban. A jelenet végén egyébként Pfeiffer mintha rájönne valamire, de a választ tényleg csak a teljes film adhatja majd meg.

