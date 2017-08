Új írót köszönthet a Marvel Kapitány stábja

Az MCU jövő márciusra tűzte ki Marvel Kapitány önálló filmjének premierjét, amely -felvéve a harcot rivális kiadójával, a DC-vel- szintén szabad utat enged a női hősök kibontakozásának. Azt már régóta tudjuk, hogy a főszerepet az Oscar-díjas Brie Larson játssza, kinek első megjelenése Kapitányként a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háborúban esedékes. Na de mi a helyzet a stáb többi tagjával?

2015 áprilisában a stúdió felkérte Nicole Perlman (A galaxis őrzői) és Meg LeFauve (Agymanók) forgatókönyvírókat, hogy készítsék el a Marvel Kapitány szkriptjét, most pedig a tegnap napvilágot látott hírek szerint Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider) veszi át az említett hölgyek munkáját. Az, hogy Dworet újra írja-e a már kész scenáriót, vagy az eredetiből fog dolgozni, még kérdéses.

A Hollywood Reporter jelentette meg egy cikket, amelyből kiderült, Meg LeFauve otthagyta a Marvel– produkció munkálatait, hogy minden idejét és tehetségét a Disney által készülő Gigantic animációsfilmbe fektesse. Úgy hírlik, ex-szerzőtársa Nicole Perlman szintén egy másik műsor kedvéért vált meg a Kapitánytól, de utóbbiról semmi biztosat nem tudtak mondani.

Nem csak a múltbéli írók távozásának okát fedi homály, hanem a Marvel Kapitány pontos történetét is. Nem tudni, hogy a készítők maradnak-e az eredeti terveknél, vagy esetleg a Kree-Skrull háborút is belecsempészik a cselekménybe. Számos cikk szólt arról, hogy a Kree hős, Mar-Vell, illetve Samuel L. Jackson Nick Fury karaktere is jókora szerepet kap az alkotásban. Egyébként Fury-t először láthatjuk a Marvel Univerzumban szemfedő nélkül, két működő látószervvel. Esélyes, hogy most fény derül majd arra, hogyan veszítette el bal szemének világát.

Hasonlóan a fentebb leírtakhoz, arról is cikkeztek, hogy Marvel Kapitány visszaviszi a nézőket a misztikus, alternatív dimenzióba (Quantum Realm), amit már jól ismerünk A Hangyából, illetve a Doctor Strangeből.

Carol Danvers (Brie Larson) valószínűleg onnan kapja földöntúli szuper erejét, amelyről Kevin Feige elárulta, az MCU legerősebb szereplőjévé teszi a nőt.