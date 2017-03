Új néven indult újra a népszerű hazai horrorfilmes blog

Fél évvel ezelőtt indult útjára a Horror-Filmek.hu weboldal, amely egy korábbi népszerű Indexes blog oldal szellemi örökségének tekinthető.

A Horror-Filmek.hu története, ha azt vesszük még egészen 2010-re nyúlik vissza. Az alapul szolgáló blog.hu-s oldal, akkor indult el. Az akkor többnyire horrorfilmes kritikákra építő blog csak hamar népszerűségre tett szert a zsáner kedvelőinek körében. Indexes kiemelések jelezték, hogy a megkezdett út jó, a filmes ajánlók mellett pedig az egyéb, a műfajhoz köthető posztok is megjelentek az oldalon.

2016 nyarán az ötletgazda azonban egy új, saját lábon álló oldal létrehozása mellett döntött. Így született meg a Horror-Filmek.hu.

A cél tulajdonképpen nem változott. Az oldal írói átfogó képet szeretnének adni azoknak, akik szeretik vagy éppen félik ezt a műfajt. A Horror-Filmek.hu nem csak a keményvonalas horror rajongóknak készül. A készítők igyekeznek szórakoztató és mindenki számára élvezhető módon tálalni a témát.

„Hisszük, hogy a horror nem egy alantas műfaj. Nem csak az öncélú erőszakról szól és nem teljesen ördögtől való, ha valaki szereti ezt a zsánert. Ha kicsit tágabban kezeljük a dolgot, akkor karfamarkoló thrillerek és zseniális krimik is megférnek az oldalon, de a ZS-kategóriás Asylum művek, sem maradhatnak ki. A filmek mellett pedig a sorozatok is helyet kapnak, hiszen az elmúlt években ilyen téren is rengeteg remekművel találkozhatunk.”- fogalmaz Szeri Csaba, a Horror-Filmek.hu főszerkesztője.