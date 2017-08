Új részletek a Star Wars: Az utolsó Jedikről (2017)

A Star Wars szerelmeseinek kérdéseire válaszolni néhány igen érdekes részleteket árult el Rian Johnson, a Star Wars: Az utolsó Jedik rendezője arról, hogyan is gondolkodtak Luke Skywalkerről.

Emlékezhetünk rá, a Star Wars: Az ébredő Erő film vége néhány váratlan pillanatot tartogatott a széria szerelmeseinek, hiszen 32 év után először pillanthatták meg a vásznon Luke Skywalkert, és még csak meg sem szólalt. Idős ember lett, aki egyedül él az Ach-To nevű bolygón. Rian Johnson, a decemberben bemutatandó, a Star Wars: Az utolsó Jedikről film rendezője beszélt néhány érdekes részletről, amikor a fanok kérdéseire válaszolt az EW-n keresztül.

„A történet írásának legelső lépése az volt, hogy kitaláljuk, miért is van Luke a szigeten. Tudjuk, hogy nem gyáva, hogy nem azért rejtőzködik, mert fél. Mégis, azzal is tisztában kell lennünk, hogy neki tudnia kell: a barátai veszélyben vannak. Tudnia kell, hogy a galaxisnak szüksége van rá, mégis a semmi közepén, egy szigeten tölti az időt. És erre muszáj volt választ találni. Valami olyat, amely szerint Luka Skywalker hisz abban, hogy a helyes dolgot teszi. Kitalálni ezt az okot, és ki is csomagolni – no ez út volt Reynek.”

A Skywalkert alakító Mark Hamill alaposan kidolgozta, hogy min ment át a karaktere és mit érzett.

„Luke hatalmas hibát követett el azzal, hogy azt gondolta, az unokaöccse a kiválasztott, és mindenét belefektette Kylóba, ahogyan tette Obi-Wan vele, csakhogy Luke-ot elárulták, amelynek tragikus következményei lettek. Luke felelősséget érez a történetek miatt. Ez az alapvető akadály. Hogy bűnösnek érzi magát a történetek miatt, hogy nem fedezte fel magában a sötét részt, csak amikor már túl késő volt. Szerintem felnéz az égre, és azt kívánja, hogy bárcsak lenne hatékonyabb, bárcsak lenne azt, amilyennek Obi-Wan akarta őt. de hát az élet tökéletlen, és konfliktus nélkül nincs dráma sem. Higgyetek nekem, rengeteg konfliktust fogtok látni Az utolsó Jedik-ben.”

A comingsoon.net oldalán további érdekességeket olvashatsz a filmről. S mondani sem kell, hiszen talán már mindenki tudja, december közepén bemutatják a Star Wars újabb részét.