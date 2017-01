Új Star Wars 8 infók Luke és Rey kapcsolatáról

Végre! Már nincs egy évünk a Star Wars 8 premierjéig! A centit persze még unásig vághatjuk, ráadásul jó eséllyel mozgóképes anyag is csak tavasz környékén érkezik. Rian Johnson rendező azonban egy-két dolgot elárult a minap Rey és Luke kapcsolatáról.

A Zsivány Egyes talán messze a várakozások fölött teljesített a jegypénztáraknál. Sejteni letett, hogy sokan lesznek kíváncsiak a filmre, de a számok messze jól alakulnak. Ebből pedig akár könnyen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a nézők tűkön ülve várják a következő felvonást. Ez ráadásul Az ébredő Erő folytatása lesz.

Ahogy említettem fentebb is, nagy eséllyel csak tavasszal érkezik majd az első előzetes, ám az apróbb hírek nap, mint nap befuthatnak. Most is valami ilyesmi történt. Rian Johnson, a Star Wars 8 rendezője ugyanis az USA Today-nek adott interjút, amelyben többek között Rey és Luke kapcsolatáról is beszélt.

Azt már eddig is sejtettük, hogy a két karakter fontos szerepet játszik majd egymás életében az új felvonásban. Mark Hamill karaktere ugye Az ébredő Erőben nem kapott nagy szerepet, a végén láthattuk egy kicsit.

Johnson pedig azt ígéri, hogy a sztori pontosan innét folytatódik majd. Nem szeret és nem is akar éveket ugrálni az időben az elején. Rögtön azt a pillanatot szeretné megmutatni nekünk, ami a Luke Skywalker felbukkanása utáni percekben történik. Ezeket a jeleneteket egyes pletykák szerint már annak idején rögzítették is.

Johnson továbbá elárulta azt is, hogy a film jelentős része arra a kérdésre ad majd választ, hogy mit is keres azon a helyen Luke és mit fog tenni a folytatásban. Na meg Rey karaktere sem lesz elhanyagolható, ugyanis most, hogy kapcsolatba kerül az Erővel egy hatalmas világ nyílik meg előtte. Láthatjuk majd azt, ahogy az első lépéseket megteszi és felfedezi azt, hogy mire is hívatott.

A Star Wars 8-ban azonban nem csak a két karakter lesz ott. Finn, BB-8 és Chewbacca is előkerülnek majd. Na és természetesen még Leia hercegnővel is találkozhatunk, sajnos mint ismeretes utoljára. Kylo Ren persze továbbra is ellenfél lesz, illetve abban is nagyon bízunk, hogy Snoke is kicsit több szerepet kap majd a decemberben érkező Star Wars 8-ban.