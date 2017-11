Új Star Wars-trilógia jön!

Nem akármilyen bejelentéssel állt elő a Lucasfilm: annyira elégedettek Rian Johnson rendezővel, hogy a direktor teljesen új Star Wars-trilógiát fejleszthet!

Már csak néhány napot kell aludni a Star Wars: Az utolsó Jedik bemutatójáig, de talán még könnyebb lesz a rajongók álma, hiszen kiderült, a nyolcadik és a később tervezett kilencedik rész után Rian Johnson rendező teljesen új trilógiát fejleszthet.

A bejelentés annak fényében nem lehet meglepő, hogy már korábban is elhangzott, a stúdió tervezi a Star Wars következő tíz évét, és lám, nem is vicceltek. Az már biztos, hogy Rian Johnson írja és rendezi a tizedik részt. A részletekről nem szól a Lucasfilm információkban nem túl gazdag közleménye, annyi biztos, hogy nem Skywalkerről íródik majd a sztori, hanem a galaxis egy olyan részét mutatja be, amellyel eddig nem foglalkoztak, olyan lényekkel, amelyeket még nem láthattunk.

A Star Wars-filmek mindenható producere, Kathleen Kennedy nemrégen így nyilatkozott az univerzum jövőjéről:

Leültünk, hogy átbeszéljük a Star Wars következő tíz évét, és történetek, narratívák után kutatunk, amelyek irányába továbbléphetünk.

Most pedig arról beszéltek a közleményben: örülnek annak, hogy bejelenthetik, Johnson és állandó szakmai partnere, Ram Bergman dolgozik majd a trilógián. Johnson olyan erőteljes filmet készített, amelyre a Lucasfilm és a Disney is büszke lehet.

Johnson kreatív erő, és Az utolsó Jedik készítésekor látni őt az karrierjének egyik legnagyobb öröme volt. Rian csodálatos dolgokra lesz képes az üres lappal induló trilógiával

– mondta Kennedy.

Persze Johnson és Bergman sem maradt adós a dicsérő szavakkal: mindketten elmondták, hogy a Csillagok háborúja a valaha volt legjobb modern mitológia, és szerencsének érzik magukat, amiért ők is hozzátehetik a saját részüket. Mondani sem kell, alig várják, hogy nekifogjanak az új filmsorozatnak.

A Variety információi szerint a hírről először Bob Iger, a Disney vezérigazgatója beszélt, és a stúdió tervez egy élőszereplős Star Wars-sorozatot is.

Ne felejtsük el, a tengerentúlon december 15-én mutatják be Az utolsó Jediket, míg idehaza már két nappal hamarabb láthatják azt a rajongók.