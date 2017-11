Újabb diadal a remek magyar filmnek

Négy kategóriában is jelölést kapott Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje az Európai Filmdíjon, korábban magyar filmnek sosem sikerült ennyi nominációt összegyűjtenie.

Már amikor februárban megkapta A testről és lélekről című film a berlini filmfesztivál fődíját, az Arany Medvét, akkor sejthettük, különleges alkotásnak lehetünk tanúi. A film azóta világszerte hódított, rengeteg országban nyert el kisebb-nagyobb díjat, most pedig a kontinens legfontosabb filmes díjátadóján, az Európai Filmdíjon lesz érdekelve. Enyedi Ildikó filmje négy kategóriában kapott jelölést a 3200 tagot számláló Európai Filmakadémiától: A testről és lélekről lehet a legjobb film, Enyedi a legjobb rendező, illetve a legjobb forgatókönyvíró, míg Borbély Alexandra a legjobb színésznő – mindezt a sevillai filmfesztiválon jelentették be.

Az ünnepélyes díjátadót december 9-én tartják, a korábbi nagy siker helyszínén, Berlinben.

„Mint ezzel a filmmel már annyiszor, ennek a csodálatos jelölészuhatag-hírnek a hallatán most is az első és legerősebb érzésem a hála minden egyes munkatársamnak, akikkel együtt készítettük el ezt a filmet” – nyilatkozta az MTI-nek Enyedi Ildikó, amikor értesült a jelölésekről. Hozzátette: nem volt olyan feladatkör vagy poszt, amelyben ne olyan embert állt volna, aki nem érezte át teljes egészében a feladatot. „Azt, hogy mi is az a felszínen egyszerű, a mélyén kényes és összetett feladat, amire közösen szövetkeztünk. Nagyon ritka az ekkora harmónia. Csodálatosan tehetségesek és csodálatosan klassz emberek mindannyian. Ehhez a fényes úthoz, amit ez a film bejár, mindkettőre egyaránt szükség volt. Nagyon szépen köszönöm nekik.”