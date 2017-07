Újabb filmet készít a legendás páros

Az augusztusban forogni kezdő The Irishman után újabb közös filmre készül Martin Scorsese rendező és az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio színész: jövő tavasztól már forgatnák is a dokumentumregényen alapuló Killers of the Flower Moon-t. Minderről a háromszoros Oscar-díjas látványtervező, Dante Ferretti mesélt, aki együtt dolgozik a rendezővel.

Arról korábban már mi is beszámoltunk, hogy Joe Pesci-vel együtt augusztusban kezdi forgatni az évek óta húzódó The Irishman című filmet Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio. Csakhogy miként Dante Ferretti látványtervező a Variety-nek mesélt róla, a Scorsese-DiCaprio páros már azt is tudja, mit csinál a jövő nyáron: újabb filmet készít.

Eddig csak a lehetséges készülő produkciók között emlegették a Killers os The Flower Moont, ám kiderült, a rendező és a színész nemcsak érdeklődik a film iránt, hanem egy ideje már dolgozik is a valós eseten alapuló történeten. A The Irishmant augusztusban kezdik el forgatni, Ferretti látványtervező szerint pedig rögtön azután Scorsese belevág a következő projektbe.

Nem lesz könnyű feladata, hiszen még helyszíneket kell találni a Killer Moon-hoz. A történet a 20. század elején, egy indiánrezervátumban játszódik, ahol sorozatgyilkos szedi áldozatait. A The Osage Murders and The Birth of the FBI dokumentumregény feldolgozása arról szólt, hogy az Osage indiánok rezervátumában olajat találtak. Bár e kincs gazdaggá tette a törzset, egy megoldatlan sorozatgyilkosságot is magával hozott. Egészen 24-ig kúszott fel az áldozatok száma, ám a tettes továbbra sem került elő. Ekkor kezdett nyomozni a FBI elődje, illetve annak későbbi igazgatója, J. Edgar Hoover.

Ha minden igaz, Robert De Niro is szerepet kap majd benne, márpedig azt tudjuk, mire képes a De Niro, Scorsese, DiCaprio trió. Scorsesének és Dicapriónak egyébként is hosszú közös múltja van, kettejük munkáinak olyan remekműveket köszönhetünk, mint például a New York bandái, az Aviátor, A tégla, a Viharsziget vagy A Wall Street farkasa.

Az iparági pletykák szerint a Netflix finanszírozza a Killers of the Flower Moont, amelynek – a fejlesztés után – tavasszal kezdődhet el a tényleges forgatása.