Újabb nagy lépés DiCaprio karrierjében

Az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio már eddig is nagy személyek szerepében csillogtathatta meg páratlan színészi képességeit, ezúttal azonban még egy szintet lép: Martin Scorsese következő filmjében ő alakítja majd Theodore Rooseveltet.

Két hónapja már hírt adtunk arról, hogy a legendás páros, Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio ismét együtt dolgozik majd. Akkor úgy tűnt, ez a film a The Irishman lesz, ám végül abban Al Pacino, Robert de Niro és Harvey Keitel viszi a prímet, a fiatalabb generáció színészzsenije pedig kimaradt. Cikkünkben akkor arról is beszéltünk, hogy a rendező és DiCaprio a dokumentumregényen alapuló The Killers of the Flower Moon című filmben munkálkodik majd együtt. Sőt szó volt arról, hogy a sorozatgyilkosról szóló The Devil in The White City-t is együtt készítik, ám egyelőre egyik projektből sem lett semmi.

A helyzet azonban változott, legalábbis annyiban mindenképpen, hogy közös projektjükben DiCaprio Theodore Rooseveltet viszi a vászonra. A forgatókönyvet Scott Bloom jegyzi, míg a film költségeit a Paramount állja. Átgondolva Scorsese és a színész korábbi munkáit (New York bandái, Aviátor, A tégla, Viharsziget és A Wall Street farkasa) a politikusról szóló filmnek is nagy sikert jósolhatunk.

Már csak azért is, mert DiCapriónak minden szerep jól áll, ráadásul játszott már el híres személyeket, elég Rimbaud-ra, Howard Hughes-ra és Edgar J. Hooverre gondolni. Roosevelt élete pedig zseniális alakítás lehetőségét kínálja. Az Egyesült Államok 26. elnöke korántsem átlagos személyiség volt. A lovasság parancsnokaként háborúban szerepelt, majdnem belehalt egy, az Amazonba vezetett expedícióban, ám ahogyan az sem, merénylő sem végzett vele. Megkísérelték lelőni, de golyóval a mellkasában is végigmondta a beszédét, sőt, mert veszélyes lett volna a műtét, az orvosok később sem szedték ki a golyót. Roosevelt az USA valaha volt legfiatalabb elnöke, 42 éves korában lett az, két elnöki ciklust, azaz nyolc évet élt meg a hivatalában, s a Rushmore-hegyen található négy elnöki arckép közül az övé az egyik. DiCaprio a környezetvédelem élharcosa, jól állhat majd neki eljátszani az elnököt, aki nemzeti parkokat hozott létre.