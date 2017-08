Újabb nagy mérföldkőnél jár a Wonder Woman

Mindenhol arról lehet olvasni, hogy Patty Jenkins Wonder Womanje óriási sikereket ér el a mai napig Földünk országaiban. Lehet, hogy a Csodanő diadalmenete a vége felé közeledik így két és fél hónappal a bemutatója után, azonban még egy hatalmas mérföldkövet elért a DC legfényesebb ékköve.

Pár nappal ezelőtt az volt a legnagyobb hír, hogy az amerikai bevételeivel megelőzte az addig number one Deadpoolt a toplistán. Ehhez 399.5 millió dollárra volt szüksége, amit olyannyira meghaladott, hogy a Variety szerint mára már a 400 milliós álomhatárt is megugrotta Gal Gadot szupernőként. Világszerte 793.4 millió dolcsi bevételnél tart ez az összeg, és nagy eséllyel egy héten belül felszáguld a 800-on túlra.

Az eddigi DCEU filmeknek ez a manőver nem jött össze. Legközelebb ehhez az eredményhez a Batman vs. Superman került a maga 330.6 milliójával, míg őt a sorban Az Öngyilkos Osztag követi a dobogón 325.1 millió dollárral. Habár említett két alkotást a kritikusok sok esetben lehúzták, a Wonder Womanre ez nem volt jellemző.

A készítők jelenleg azon gondolkoznak, hogy Oscar-kampányt szerveznek a szuperhősfilmnek. Ez még viszont csak tervezve van, azonban a folytatás munkálatait már el is kezdte a stúdió. Gal Gadot fogja játszani ismét Dianát, a Csodanőt, és várhatóan 2019. december 13-án mutatják be a második részt a nézőknek.

Az, hogy a következő Wonder Woman forgatásait is Patty Jenkins irányítja-e, még a jövő zenéje. Valószínűleg nem válik meg tőle a Warner Brothers, hiszen ő is közrejátszott abban, hogy a fantasy ilyen jól menjen a “piacon”.

További jó hírekkel szolgálnak az illetékesek a rajongóknak, ugyanis a San Antonio-i Six Flags nevű franchise vidámpark bejelentette, hogy a DC Univerzum ihlette hullámvasút gyűjteménye Superman, és Batman után egy Wonder Woman karakter alkotta gépezetet is kap. A szerkezet különlegességét a Diana lasszójához hasonló kanyarok és fordulatok adják majd. Az alábbi videóban egy kis ízelítőt kapunk a 2018-ban megnyíló látványos monstrumról.

Wonder Woman Golden Lasso at @SF_FiestaTexas, the world's first Single Rail Coaster ! Opening announced in 2018 !#dccomics #wonderwoman pic.twitter.com/x7lgpgDOBH — Coasters Fans (@Coasters_Fans) August 3, 2017

Ne feledjétek, Wonder Womant legközelebb idén novemberben láthatjuk a mozikban Az Igazság Ligája csapatában.