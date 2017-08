Újabb részletek láttak napvilágot a Hellboy 3-ról!

Nem lazsál a Lionsgate a következő Hellboy-filmet illetően. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy egy hónapon belül három új tagot is bejelentett a készülő sci-fi szereplőgárdájából, illetve a történetről is közölt pár további részletet.

Tekintsük át időrendben az eddigi eseményeket. Az első hírek arról szóltak, hogy végül a Lionsgate-nél landolt a tervezett produkció, amelyben ez alakalommal nem Ron Perlman, hanem David Harbour játssza a hatalmas főszereplőt. A direktor személyében is változás történt, Guillermo del Toro-t Neil Marshall váltotta a rendezői székben.

Ezt követően megtudtuk, hogy egy ismert tévésztárt is köszönthetünk a Hellboy csapatában, aki nem más, mint A Katedrális sorozat püspöke, Ian McShane, aki Broom professzort fogja megtestesíteni. Nem sokkal később a készítők bejelentették, hogy megválnak a „Rise of the Blood Queen” alcímtől, így az alkotás nemes egyszerűséggel csak Hellboy néven fog futni. A csatlakozó színészek sora tovább folytatódott, és a -már ex -címszereplő, Vérkirálynő szerepében Milla Jovovich került bemutatásra. Őt követte e jeles névsorban Sasha Lane, az American Honey sztárja. A leányzó Alice Monaghant alakítja majd. Sőt, pár órája már azt is tudjuk, hogy a tavalyi Deadpool gonoszfiúja, Ed Skrein szintén felbukkan a jövőre érkező mozifilmben.

A sztori a már említett Vérkirálynőről fog szólni, és elődeihez hasonlóan ez is a híres-neves képregény alapján készül. Nimue (Blood Queen), Merlin szerelme bebörtönözte mentorát és ellopta annak varázserejét. Később a nő nem bír hatalmasra nőtt erejével, és ez az őrületbe kergeti. Ekkor fordult segítségért a már első részből jól ismert szörnyhöz, Ogdru Jahad-hoz. Nimue-t boszorkánytársai veszélyesnek találták, így végül megszabadultak tőle, és testét egy ládában zárták el mélyen a föld alatt. Kiszabadul, majd újult erővel visszatér, hogy megbosszulja társai tettét, ezt azonban hősünk, Hellboy nem hagyja annyiban.

A képregény atyja, Mike Mignola a forgatókönyvről még azt is elárulta, hogy a havas hegyek között rejtőzködő B.P.R.D., vagyis Bureau of Paranorman Research and Defense szervezet kulcsfontosságú lesz minden szempontból.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket!