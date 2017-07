Újabb sztár csatlakozik Dwayne Johnson csapatához

A hatalmas felhőkarcolóról szóló film rendezője Rawson Marshall Thurber híres arról, hogy filmjeit megspékeli egy kis komédiával az utóbbi években. A direktor olyan sikeres művek irányítását tudhatja magáénak, mint a Családi üzelmek vagy a Kidobós: Sok flúg disznót győz vígjáték. Evezzünk kissé komolyabb vizekre is: Dwayne Johnsonnal már korábban is forgatott Thurber a Központi Hírszerzésben Kevin Harttal közösen, és most a tiszta akciók földjére ér a Skyscraperrel.

A Dwayne Johnsonnal fémjelzett új akció-thriller szereplőgárdája egyre nagyobbra és nagyobbra duzzad. Legutóbb az Amerikai Istenek tévésorozat Mad Sweeney-e, Pablo Schreiber lépett be a stábba. Hogy pontosan milyen szerepről is van szó esetében, még nem tisztázott, de az már biztos, hogy olyan nevek mellé került, mint Neve Campbell és Chin Han. A produkció munkálatait idén augusztusban kezdik meg, így várhatóan még sok főszereplő kilétére derül fény a közeljövőben.

A Deadline internetes magazin hozta le a hírt a castinggal kapcsolatban, amelyben közölte a rajongókkal, hogy a tévésztár friss belépője a csapatnak. Egy fontos részletet azonban már tudunk: A híres izomkolosszus, Dwayne Johnson száz százalék, hogy részese lesz a filmnek.

A Legendary stúdió Skyscraper-ében egy FBI ügynököt fog alakítani a Szikla. Will Ford, háborús veterán ott hagyva a hadszínteret, óriási épületek biztonsági szakértőjévé válik. Következő megbízása során Kínába érkezik, ahol akaratán kívül egy bűnügybe keveredik. Látogatása során a világ legmagasabb, -és egyben legbiztonságosabb épülete kigyullad. A károkért őt tartják felelősnek, és amellett, hogy tisztáznia kell a nevét, még bent rekedt családjának megmenekülésén is dolgozik.

A látványos jelenetekkel teli thriller koncepciója hamar összeállt, miután a Universal és a Legendary Pictures szép summát ajánlott a projektért múlt májusban. A stúdiók csak a forgatókönyvért 3 millió dollárt fizettek Thurbernek.

Amint említettük, a cselekmény eredetileg Kínában játszódik, de elképzelhető, hogy a forgatócsoport más helyszíneken oldja meg a részek felvételét, vagy esetleg Kína is betársul a folyamatokba, és végül koprodukció születik.