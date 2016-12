Újabb visszatérő szereplő A Karib-tenger kalózai 5. részében?

A TooFab a napokban egy egészen érdekes pletykát tett közzé a világhálón. A portál úgy tudja, hogy egy újabb visszatérő szereplőre számíthatunk A Karib-tenger kalózai 5. részében.

2017-ben végre megérkezik A Karib-tenger kalózai 5. része, amelyben a jó öreg Jack Sparrow kapitány, azaz Johnny Depp is visszatér. A forgatások már több mint egy évvel ezelőtt befejeződtek, szegény Depp meg is sérült a forgatásokon, állítólag műteni is kellett, emiatt annak idején már volt egy kis csúszás. Ám a Disney úgy tűnik, hogy az utómunkálatokra is bőven hagyott időt.

Már csak azért is, mert a végeredmény a nyár eleji kínálatot színesíti majd. Persze érdemes tudni, hogy azért áprilisban ismét beindultak a kamerák és volt egy kis újra forgatás vagy esetleg néhány plusz jelenet került a filmbe. Ez pontosan nem is derült ki.

Mindenesetre Joachim Ronning és Espen Sandberg rendezők még ügyködnek a csapatukkal egy kicsit a vágószobában.

Az viszont tény, hogy a dolog már egy előzetesig eljutott, ami ráadásul egészen jól is sikerült. Ám azóta nem igazán lehetett hallani a produkció háza tájáról semmit. Az állóvizet most a TooFab nevű portál kavarta fel, ugyanis megszellőztették, hogy az eddig ismert visszatérő karakterek mellett egy újabb ismerős arcra számíthatunk.

Jack Sparrow ugye biztosan ott lesz újra a fedélzeten. Johnny Depp nélkül talán értelmetlen dolog lett volna elkészíteni az újabb felvonást. Orlando Bloom is ott lesz majd, mint Will Turner, de természetesen Barbossa azaz Geoffrey Rush sem maradhatott ki a történetből. Sőt, ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor Gibbs urat vagyis Kevin McNally-t sem szabad kihagyni.

A TooFab viszont úgy tudja, hogy egy kisebb, vélhetően cameo szerep erejéig Keira Knightley is visszatér majd A Karib-tenger kalózai 5. részében. Elizabeth Swan feltűnése kicsit indokolatlannak tűnik, ám a portálnál úgy saccolják, hogy inkább csak felvezetik őt és komolyabb szerepet majd a hatodik részben szánnak neki a készítők.

Az aktuális gonosz kalózt, amúgy Javier Bardem alakítja.