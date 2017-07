A Valerian 2 forgatókönyve már készen áll a megfilmesítésre

Még forró és ropogós a Valerian és az ezer bolygó városa a hazai mozikban, máris bejelentették, hogy bizony, a második rész története készen áll, hogy film készüljön belőle.

A valaha volt legdrágább francia filmként számon tartott alkotáshoz Luc Besson még két „tesót” tervez. Sőt, azzal folytatta mondandóját a rendező-író, hogy már el is készült az említett soron következő sztorival, így bele kezdett a harmadik Valerian írásába.

Besson így nyilatkozott a potenciális folytatásokról, amik még nem is biztos, hogy elkészülnek:

Már be is fejeztem a kettes számút, így már írom a harmadikat. Nem tudom, hogy megcsináljuk-e, mert ez nem rajtam múlik. A közönségtől függ, hogy tetszik e nekik az első Valerian. A barátaim furcsán néztek rám, miért írtam meg a folytatást, amikor még semmi garancia rá, hogy megvalósul. Nem igazán érdekel, szerintem ez így van jól. Boldog vagyok, hogy megtettem, és élveztem is, szóval miért vártam volna vele?! Magamért írtam, és miután befejeztem elkezdtem unatkozni, így a harmadikat is megcsináltam.