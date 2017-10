Váratlan nyertes

Kis költségvetésű horror vitte a prímet az Egyesült Államokban a mozis bevételi adatok listáján: a Boldog halálnapot! 26,5 millió dolláros bevétellel előzte be a Szárnyas fejvadász 2049-et.

Ki gondolta volna, hogy az Egyesült Államokban simán beelőzi egy kis horror a Szárnyas fejvadász 2049-et? A várva várt, nagy költségvetéssel készülő, ám némileg vegyes kritikákat kapó film egyelőre nem tudja beváltani a hozzá fűzött reményeket, hiszen kevéssel a premier után már csak 15,1 millió dollárért váltottak rá jegyet a hétvégén. Pedig minden adott volt a taroláshoz: kultikus fim folytatása, híres és kedvelt színészek (Harrison Ford, Ryan Gosling), felkapott rendező (Denis Villeneuve), csúcsra járatott marketinggépezet. Nos, mindezt előzte be most a Boldog halálnapot! című horrorfilm, amely alig ötmillió dolláros gyártási költséggel tudott 26.5 milliós bevételt generálni a premier hétvégéjén. Hazánkban november 16-án mutatják be a filmet, amely várhatóan fut még néhány erős kört, pedig anyagilag már most is egyértelműen sikeresnek számít.

A harmadik helyet a frissen mozikba kerülő a The Foreigner szerezte meg, amelyre 12.84 millió dollárért váltottak jegyet a nézők. Ez sem túl acélos bevétel, igaz, nem kell aggódni a készítőkért, hiszen Kínában már 75 millió dollárt gyűjtött a film, amelynek főszerepét a veterán Jackie Chan zárja. Az ismét mindenkit leverő sztár olyan üzletembert alakít, aki lánya gyilkosain akar bosszút adni, de még annál is nagyobb bajba kerül, mint az alaptörténet alapján várhatnánk.

A brutális, 300 millió dolláros tengerentúli összbevétel felett járó Az 6 millió dolláros bevétellel a negyedik helyet szerezte meg. Az ötödik pozícióban a Hegyek között (5,65 millió) című filmet találjuk, míg a hatodik helyre, majdnem öt és félmillió dollárral még mindig jó volt Tom Cruise vígjátéka, a Barry Seal: A beszállító. A hetedik helyen 5,315 millióval a Kingsman Az aranykör címmel készített folytatása végzett, míg a nyolcadik A Lego Ninjago-film (4,315 millió) lett. A lista végén a My Little Pony-t (4 millió), valamint a Viktória királynő és Abdult (3,115 millió) találjuk.

