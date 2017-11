Vicces lesz a Predator!

Van miért várnunk az új, 2018 augusztusában érkező Predator-filmet: az egyik szereplő, Edward James Olmos szerint a megszokott izgalmas akciók mellett rengeteg vicces dolgot is láthatunk majd a filmben.

Hosszabb idő eltelt azóta, hogy a Predator-franchise újabb filmmel jelentkezett volna, de ez az áldatlan állapot végre megváltozik, hiszen az új Predator-film 2018. augusztus 3-án érkezik a mozikba. Nem mintha eddig nem vártuk volna eléggé, de a film sztárja, Edward James Olmos elejtette, Shane Black rendező igazán vicces alkotást készített, amely persze tele van halálos alien akciókkal. Olmos nemrég egy interjúban így beszélt a közelgő filmről:

„Nem láttam az egészet, de az biztos, hogy vicces lesz. Hatalmas a humor! Szinte sokkolódtam, mert a Predator nagyon intenzív franchise, és még mindig az. Ez nem is fog változni, de attól még a karakterek… Shane hihetetlen tehetséges író, nagyszerű rendező, és ez a két tulajdonság különleges párosítást ad. Amikor csatlakoztam hozzájuk, már nagyjából három hónapja dolgoztak, szóval valódi csapatot alkottak. Én csak a generálisként ugrottam be, és akadt néhány pillanat, amikor muszáj volt nevetnem a jelenet alatt, pedig nem kellett volna, nem az volt a feladatom, de annyira vicces volt az egész. Nem is tudtam mást mondani a srácoknak, mint bocsánat…”

A rendező Shane Black szerepelt az eredeti Predatorban, sőt már annak a forgatókönyvén is dolgozott. Nagyon jó az akciórészletekben és a komédiában is, ez a kettősség pedig jól hathatott a Predator soron következő részére. Egyébként nem Edward James Olmos az egyetlen, aki érdekes részleteket villantott fel, hasonlókról beszélt nemrég Thomas Jane is, amelyekről így beszélt Olmos:

„Őrület, nagyon várom már, mert nem tudom, mi történik majd, de jó érzésem van az egész film miatt. Mármint, képzeljük el, hogy nagyon vicces, közben viszont a Predatortól megszokott módon halálos is.”.

Shane Black rendező még korábban beszélt arról, hogy – legyen a mostani információk alapján bármilyen humoros is a film – mindenképpen a legszigorúbb kereskedelmi és korhatár-besorolást kapja majd, amelynek nem rég érkezett meg igen kreatív plakátja. Az új filmről tudni lehet, hogy az eredeti, az 1987-es folytatása lesz, azaz figyelmen kívül hagyja az 1990-es és a 2010-es filmet, és új irányba viszi a történetet.