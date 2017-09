Világsztárok Mundruczó Kornél új filmjében

A magyar rendező a hazai filmvilág meghódítása után az Egyesült Államok álomgyára, Hollywood felé veszi az irányt új projektje által. Sőt, nem is akármilyen páros lesz segítségére, abban hogy a Deeper című produkció nagyot szóljon.

Az eddigi hírek arról szóltak, hogy a fentebb említett thriller-dráma Bradley Cooper magánszáma lesz, azonban hamar kiderült, honfitársunk, Mundruczó Kornél fogja levezényelni a munkálatokat.

(Egyébként Cooper rendezői szárnypróbálgatásának gyümölcse jövőre érkezik a mozikba A Star is Born (Csillag Születik) néven, amiben közreműködött a pop zene koronázatlan királynője, Lady Gaga is.)

A Deadline jóvoltából pár órája pedig már azt is tudjuk, hogy az idei év kasszasikerében, a Wonder Womanben főszerepet játszó Gal Gadot is csatlakozott a csapathoz.

Egyéb információkat, mint például a premier dátumát, vagy további szereplőket eddig még nem közölte az MGM (Metro-Goldwyn-Meyer). Két opció is elképzelhető a folyamat kezdetét illetően: Lehet, hogy a Wonder Woman 2 forgatásainak befejezésig nem kezdenek el dolgozni, azonban ha sikeresen és hamar összeáll a Deeper stábja, és az ehhez szükséges dolgok is meg lesznek, még a Csodanő második része előtt beindulhat a „buli”.

A Max Landis által írt forgatókönyv története egy ex-asztronauta mélytengeri küldetéséről szól. Az Oscar-jelölt Cooper azt a volt űrhajóst alakítja majd, aki egy nem rég felfedezett mélytengeri árok kutatását kapja feladatul. Miként egyre távolodik a vízfelszíntől a hatalmas óceánban, saját lelkivilágában is elmerül, így szembe kell néznie gondolataival, és az eddig ismeretlen világ különleges erőivel is egyaránt.

Az író továbbá producerként is jelen lesz a forgatásokon David S. Goyer és Kevin Turen oldalán a Phantom Four gyártó színeiben, míg Russell Ackerman és John Schoenfelder az Addictive Pictures-től érkezik segítségükre. Elképzelhető, hogy Magyarországra is ellátogatnak majd a munkálatok során, és valamelyik Budapesthez közeli stúdióban veszik fel akár a vízalatti jeleneteket is.

Izgatottan várjuk a további fejleményeket!