A Warner Bros. Aquaman-hetet tart

És ez több millió rajongó örömére teszi. Pár nappal Az Igazság Ligája friss és egyben végső előzetesének debütálása után,-hogy még izgatottabbak legyünk- egy úgy tv-spotot is kiadtak a DC nagyágyúinak banzájáról, amelyben ugyan Supermannel nem találkozhatunk, társai helyette is odateszik magukat.

Henry Cavill karaktere valószínűleg a novemberi premierig már nem is fog felbukkanni a különböző online oldalakon, így őt legközelebb a moziteremben láthatjuk. Nincs ok búslakodni, helyette kapunk bőven más szuperhősből.

A Warner Bros. bejelentette, hogy a hét további részét hivatalosan is a vízalatti birodalom urának, Aquamannek szenteli, aki azonnal elárasztotta a netes felületeket stúdiója jóvoltából.

Ennek örömére új mozgóképeket, posztert és videókat kaptunk tőlük. Kezdjük a sort egy videó üzenettel, amit személyesen Jason Momoa címzett a fanoknak:

A többi meglepetés a filmbéli akciókról és a karakterről szól, amik megerősítenek minket abban, hogy bizony látványos és izgalmas film érkezik november 16-án hazánkba. Jövőre sem maradunk Aquaman nélkül, hiszen szóló filmje 2018. decemberében érkezik.