Mondhatni beigazolódtak a várakozások. A Warner Bros. megtalálta az önálló Batman film rendezőjét és igazából a bejelentéssel talán nem is okoztak akkora meglepetést.

Nem olyan régen már pedzegettük a témát, hogy vajon ki lehet az, aki Ben Affleck távozása után megörökölheti a Batman mozifilm rendezését. Affleck ugye a rendezői és forgatókönyvírói posztról távozott. A főszerepben, ha minden igaz őt láthatjuk majd – igaz nem régiben ezzel kapcsolatban is felmerültek kétségek. A színész-rendező úgy indokolta a döntést, hogy a stúdióval közösen úgy értékelték a helyzetet, hogy túl nagy falat volna mindkét fontos poszton egy embernek helytállnia. Így a rendezést más kaphatja, Affleck pedig teljes figyelmével a főszerepre koncentrálhat.

Lévén, hogy egyes hírek szerint a kész filmet a stúdió már 2018-ban szeretné a mozikba küldeni, gyorsan kellett úgy új direktort találniuk. A lista persze nem volt rövid, az esélyesek között pedig a legutóbbi két A majmok bolygója filmet jegyző Matt Reeves neve is ott volt. Reeves egyik majmos filmje már landolt a mozikban, a harmadik felvonás viszont majd csak ezt követően debütál, ám az előzetes alapján bőven bizakodhatunk annak minőségét illetően.

Ezek fényében nem is csoda, hogy a stúdió úgy érzi Matt Reeves lehet a tökéletes megoldás a film elkészítésére. Reeves annak idején a Cloverfield és a szintén jól sikerült Engedj be! című filmek esetében is bizonyította szaktudását. Majd A majmok bolygója esetében jelezte, hogy egy nagyprojekttel is könnyedén elbánik.

Emellett a forgatókönyvvel kapcsolatban is érkeztek jó hírek. Az Affleck által készített változatot ugyanis végül átdolgozták, de állítólag a dolog már egészen előrehaladott állapotban van, ha minden igaz egy szinte véglegesnek tekinthető változat el is készült. Úgy tudni, hogy ezzel a szkripttel Ben Affleck és a stúdió is teljesen elégedett.