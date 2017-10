Wonder Woman átalakulása az évek során

Jó öreg barátunk, az IMDb egy egész galériát szentelt a Csodanő evolúciójának, melyből most mi is megmutatunk nektek párat.

1941:

Kezdetben csak papíron létezett a csábos amazon. Diana megszületését William Moulton Marston írónak és Harry G. Peter rajzolónak köszönhetjük, kiket a görög mitológiából ismert harcos asszonyok ihlettek meg. Alkotásukat a DC Comics képregénykiadó elődjében, az 1941-es All-American Publications All Star Comics füzet nyolcadik számában láthatta először a nagyérdemű.

1973:

1973-ban indult a Super Friends című rajzfilm sorozat, amely 13 éven keresztül szórakoztatta az ABC nézőit szombat reggelente. A Hanna-Barbera páros alkotásában Wonder Woman szuperhős barátaival bandázott, akik között a rajongók például találkozhattak Supermannel és Aquamannel is. A történet alapjául szolgált a DC Comics Justice League of America című képregénye.

1974:

1974-et írtak, mikor végre életre kelt egy színésznő által a csodás amazon. A rendezői székben Vincent McEveety foglalt helyet, a főszereplő pedig Cathy Lee Crosby volt. A Warner Bros. közreműködésével készített filmet -akárcsak a mesét- az ABC csatorna sugározta.

1975:

1975-ben színésznő csere történt, továbbá egy egész sorozattal ajándékozták meg a karaktert. Ekkor láthattuk Lynda Cartert először az amazon jelmezében Douglas S. Cramer és Stanley Ralph Ross rendezésében. A televíziós program négy éven keresztül futott elsőként az ABC, majd később a CBS csatornákon. A kezdő évadban a II. Világháborúba csöppentek a nézők, a további két évad a hetvenes években játszódott The New Adventures of Wonder Woman névre keresztelve.

2001-2008

2001 és 2004 között a Cartoon Network adott otthont az Igazság Ligája rajzfilmsorozatnak., amit a Warner Bros. Animations kreált. Ebben a csodahölgy -hasonlóan a harminc évvel ezelőtti kiadásban- szupererős társaival együtt üldözik a gonoszt. Két évad lezongorázása után Justice League Unlimited néven futott tovább a produkció. Ez utóbbi három évadot élt meg 2006-ig.

2008-ban Wonder Womannek volt pár megjelenése a Batman: The Brave and the Bold televíziós rajzfilmsorozatban is.

Ugyanebben az évben (2008-ban) Az Igazság Ligája- Az új küldetés névre keresztelve kijött egy egész estés animációs film, többek között a Csodanővel a főszerepben.

2010:

2010-ben újból televíziós sorozatban leheltek bele életet. Ekkor Az igazság ifjú ligájában tevékenykedett:

2011:

2011-ben Adrianne Palicki bújt a Csodanő szerkójába egy tévéfilm kedvéért:

2013:

2013-ban Az Igazság Ligája: A villám-paradoxon című animációs akciófilmben is szerepet kapott a karakter:

2016:

2016-ban láthattuk elsőként Gal Gadot-ot Wonder Womanként a Batman Superman ellen- Az igazság hajnala című mozifilmben:

Egy évvel később, idén nyáron szóló filmje is a vetítővászonra került, most novemberben pedig ismét jelenése van Az Igazság Ligájában, illetve a Wonder Woman 2. is hamarosan forog: