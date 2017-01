A Wonder Woman film is pocsék lesz mint a Batman Superman ellen?

A napokban meglehetősen szomorú pletyka érkezett a hamarosan debütáló Wonder Woman filmmel kapcsolatban. Az egyik showműsor házigazdája szerint a végeredmény semmivel sem lesz jobb, mint a Batman Superman ellen volt.

Kimerem jelenteni, hogy én sajnálom a DC-t. A filmes univerzumok építgetése ugyanis folyton falakba ütközik. Vagy falakból áll. Ahogy tetszik. A Batman Superman ellen: Az igazság hajnala ugyanis igazán lehúzó kritikákat kapott – pénzügyileg nem teljesített rosszul, de sokak tetszését sem váltotta ki.

Aztán jött az Öngyilkos osztag. A helyzet hasonlóan alakult. A bevételek nem alakultak rosszul, az értékelések viszont elég ramatyul szóltak. – Mindeközben pedig a Marvel-nél bármihez is nyúlnak szinte biztos, hogy siker lesz a vége.

A rajongók a Wonder Woman-ben bíznak igazán, ami az előzetesek alapján talán tényleg egy igazán zúzós és közönségkedvenc film lehet.

Ám most jön a feketeleves. A Schmoes Know Show-ban, Sasha Perl-Raver műsorvezető ugyanis lelombozott mindenkit. Az úriember ugyanis úgy nyilatkozott, hogy egy belső informátor szerint a Wonder Woman mozifilm pont olyan hibákkal lesz teli, mint a Batman Superman ellen volt.

A sztori nem áll össze, minden szét van esve és összefüggéstelen a végeredmény.

Hajjajj. Ez elég rosszul hangzik. Pláne, hogy az előzetesek tényleg jónak tűnnek. Bár azzal azért a Batman Superman ellen vagy az Öngyilkos osztag esetében sem volt probléma.

Persze ha a Wonder Woman mozifilm a jegypénztáraknál jól teljesít az már félsiker. Ám ha a rajongók és a kritikusok lehúzzák azért nem fog jót jelenteni.

A Warner és DC ugyanis nem csak a korábbi filmek miatt áll hadilábon a képregényadaptációkkal, hanem a jövőben dolgok sem alakulnak jól. Egy nem túl régi cikkben arról lehetett olvasni, hogy a szintén idén érkező Igazság Ligája film is elég katyvasz. Valamint állítólag a Ben Affleck főszereplésével tervezett Batman-film körül is komoly gondok vannak.

Egy biztos, a Wonder Woman film formálására már nem igazán van ideje a stúdiónak. Na és azért benne van a pakliban, hogy az említett informátor is téved és nem teljesen igaz, amit állít.

Ha még nem láttátok volna a cikkben említett Wonder Woman előzeteseket itt bepótolhatjátok!