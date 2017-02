X-Men: Supernova – Simon Kinberg kapja a következő X-Men filmet?

A Fox igyekszik, ha lehet még jobban csúcsra járatni a mutáns mozikat. Az elkövetkezendő időszakban három a témába vágó film is érkezhet. Az egyik lehet, hogy Simon Kinberg rendezésében.

A napokon belül érkező Logan mozit most nem is vettük ide, ezen kívül, ha minden jól megy 2018-ban még három újabb mutáns alkotással találkozhatunk majd a mozikban.

Egyrészt a X-Men: New Mutants ilyen téren nem számít újdonságnak. Ezt a stúdió már korábban bejelentette. Eleinte azt lehetett hinni, hogy Bryan Singer rendezheti majd ezt a filmet, a helyét azonban Josh Boone, a Csillagainkban a hiba direktora örökölte. Ebben a produkcióban fiatal és eddig nem igazán látott mutánsok kapnának szerepet az azonos című képregénysorozat alapján, persze James McAvoy feltűnésére mindenképpen számíthatunk.

Aztán ott a Deadpool film is, amely körül nem volt minden a legnagyobb rendben, ám most úgy tűnik, hogy alakulnak a dolgok és a 2018-ra tervezett premier tartható lehet.

Valamint állítólag X-Men: Supernova címen érkezhet egy másik mutánsmozi , amelynek a forgatásai állítólag már nyáron megkezdődnének. Ezzel a sztorival kapcsolatban még nem sokat tudni. Vélhetően az Apokalipszis után 10 évvel, a ’90-es években játszódna. A kérdés, hogy kiket sikerül a már ismert mutánsaink közül a fedélzetre csábítani. McAvoy a New Mutants-ban ott lesz, lehet itt is osztanak neki szerepet és talán Nicholas Hoult szerepeltetése sem okoz különösebb problémát. Jennifer Lawrence és Michael Fassbender viszont borsos összeget kérhet, hiszen az elmúlt években abszolút A-listás sztárok lettek.

A tervek úgy szólnak, hogy a Supernova-t Simon Kinberg rendezhetné és a forgatókönyvet is ő készítette – ez utóbbi talán már meg is van. A döntést pedig meglepőnek is nevezhetjük – már ha igaznak bizonyul. Kinberg ugyanis régóta mozog a mutáns mozik háza táján, viszont producerként, illetve az elmúlt időszakban már forgatókönyvíróként is. Rendezőként viszont még nem volt semmilyen munkája, így talán nem mindennapi, hogy egy ilyen szintű projektet rábíznak.

A bejelentés még nem történt meg, de a verebek szerint ezt fontolgatja a Fox.