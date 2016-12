A Zsivány Egyes legénysége még visszatérhet? – Spoiler!

Habár nem olyan régen a Disney fejesei úgy nyilatkoztak, hogy a Zsivány Egyes semmiképpen nem kap folytatást, mindösszesen egyetlen ilyen kalandot tervezett a stúdió. Ugyanakkor a napokban érdekes dolog látott napvilágot Felicity Jones szerződésével kapcsolatban. Nagyon úgy néz ki, hogy nem csak egy filmre szóló szerződést kötött a stúdióval!

Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy a Zsivány Egyes jól sikerült. Persze vannak gyengébb pontjai – melyik filmnek nincsenek -, de különleges darab lett a végeredmény, amit egy igazi rajongónak látnia kell. A végeredmény pedig az lehet, hogy szeretni is fogja. Ez utóbbi tényezőnek több összetevője is van, például a karakterek, akik egész jól lettek megálmodva.

Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke viszont már korábban leszögezte, hogy nem lesz folytatása ennek a történetnek, ám most mégis egy érdekes fordulatra figyelhetünk fel. Vigyázat spoilerek következnek, már ha nem láttad még a Zsivány Egyest.

A történetben ugye jól tudjuk, hogy több karakter is az életét vesztette. Rook, Baze Jyn, Chirrut, Cassian és K-2SO is áldozat lett a tervek megszerzéséért folytatott harcban. Már csak azért is kár volna folytatást készíteni. Ám mi történik, akkor ha egy időben korábban játszódó filmben néhány hősünk visszatér? – Érdekes a kérdés, leginkább Felicity Jones kapcsán.

Egy pletyka szerint ugyanis a színésznő nem csak egyetlen filmre szóló szerződést írt alá. Ám ugye ez még az újraforgatások előtt történt. Így feltételezhetjük, hogy az eredeti tervek szerint az ő sorsa talán máshogy alakult volna a Zsivány Egyesben.

Vagy az is lehet, hogy egy újabb spin-off filmben találkozhatunk vele? Ugye a Boba Fett mozifilm és a következő spin-off, a Han Solo mozi is időben a Zsivány Egyes előtt játszódik. Jópofa dolog volna a Disney részéről, ha akár valamiféle cameo szerepben egy-egy karakter megjelenne.

Ám néhányan úgy gondolják, hogy Felicity Jones szerződése nem erről szól. A Disney ugyanis úgy tudni, hogy egy Luke Sykwalker filmet is készítene és állítólag ebben osztanának lapott Felicity Jones karakterének. A stúdió persze mélyen hallgat, de van rá esély, hogy a hősnő visszatér valamilyen formában az univerzumba. – Ha még nem láttad a Zsivány Egyest itt még találsz infókat és videókat a filmről!