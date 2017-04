Tomb Raider reboot – Itt a szinopszis és néhány fotó!

Egy éven belül már nézhetjük is az újra gondolt Tomb Raider reboot-ot a mozikban. A film most végre megkapta hivatalos szinopszisát és az első fotók is felkerültek a világhálóra.

Jelenleg is zajlanak Roar Uthaug vezényletével az új Tomb Raider film forgatásai. Azt már eddig is tudtuk, hogy ez alkalommal Lara Croft fiatal éveibe nyerhetünk bepillantást. A karaktert pedig az Oscar-díjas Alicia Vikander keltheti majd életre. Végre az első fotók is befutottak, sőt a stúdió a hivatalos szinopszist is megismertette a rajongókkal.

A fotókat nézegetve rögtön leszűrhetjük, hogy Lara Croft olyan ruhában jelenik majd meg, mint a legutóbbi nagysikerű Tomb Raider játékban. Ez mondjuk nem is annyira meglepő, hiszen Roar Uthaug rendező már korábban is elárulta, hogy a film az említett játékhoz erősen kapcsolódik majd.

A szinopszisból ráadásul az is kiderül, hogy pontosan mire is számíthatunk majd:

„A 21 éves Lara Croft, 7 évvel édesapja eltűnése után úgy dönt, hogy nem veszi át a vezetést a családi birodalom felett, ehelyett inkább Londonba utazik tanulni, az egyetem mellett pedig biciklis futárként szeretné megkeresni a kenyérre valót. Végül azonban mégis sokat morfondírozik azon, hogy mi is történhetett az apjával. Arra az elhatározásra jut, hogy mégis az eltűnt férfi nyomába szegődik és rögvest elutazik arra a szigetre, ahol az a sírhely található, ahol utoljára látták az apját. A Japán partok közelében azonban érdekes dolgok történnek, Lara pedig kénytelen belátni, hogy most már csak saját magára számíthat. Át kell lépnie a saját határait, hogy élve megússza a kalandot, ám ha sikerrel jár, akkor biztosan kiérdemli a sírfosztogató (Tomb Raider) nevet.”

Alicia Vikander mellett a filmben hajóskapitányként tűnik majd fel Daniel Wu. Lord Richard Croft bőrébe bújik Dominic West. Míg a film főgonosza Walton Goggins lesz.