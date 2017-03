61 éves korában, egy műtét során fellépő komplikációt követően elhunyt Bill Paxton amerikai színész.

Az 1955-ös születésű színész pályája elején rövidfilmekben kapott szerepet, majd később kisebb filmes feltűnései is voltak. A Bombázók a seregnek című filmben ott volt, egy katonát alakította, de később a Ha eljönnek a bomberek című akciómoziba is jutott neki szerep.

James Cameron aztán a Terminátor – A halálosztóban neki adta a punk fejes szerepét, a címszereplő pedig végzett vele. De később a Ragadozó 2. részében vagy A bolygó neve: Halál-ban sem járt jobban. A Predator és az Alien is elbánt hősünkkel. Ő az egyetlen színész, akit mindhárom gonosz megölt a filmvásznon.

Paxton talán sosem volt A-listás színész, azonban számtalan produkcióban feltűnt és emlékezetes szerepek fűződnek a nevéhez. Az Apollo-13-ban, a Tombstone-ban és a Dobozba zárt szerelemben is ott volt. Láthattuk a Titanicban – naná, Cameron itt is megdobta egy szereppel. vagy legutóbb A holnap határában és az Éjjeli féregben.

Az utóbbi időben előszeretettel vállalt szerepet sorozatokban is. A Texas felemelkedése és A SHIELD ügynökei című szériákból sem maradt ki, a Hármastársakban nyújtott főszerepéért pedig Golden Globe jelöléseket is kapott. Színészként 93 produkcióban működhetett közre.

Bill Paxton elsősorban színészi munkáiról ismert, ám a rendezéssel is próbálkozott. Első nagyfilmjét 2001-ben mutatták be, ez volt az Isten haragja. A többszörös díjnyertes alkotásban persze színészként is ott volt, mellette pedig Matthew McConaughey is feltűnt a filmben.

4 évvel később A golfbajnok című produkciót vezényelte, amelyben Shia LaBeouf kapta a főszerepet.

A színészt legutoljára A kör című moziban láthatjuk majd. Az áprilisban érkező produkcióban Tom Hanks és Emma Watson oldalán tűnik majd fel. A színésznő karakterének édesapját alakítja.

Béke poraira.