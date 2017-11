Alakul az újabb Tarantino-gyöngyszem

Kilencedik rendezésére készül Quentin Tarantino, aki életében először valósíthat meg igaz történeten alapuló sztorit, amelyről azonban kevesebbet tudunk jelenleg, mint korábban bármikor.

Quentin Tarantino befejezte kilencedik filmje forgatókönyvét, és a Harvey Weinstein elleni vádak miatt új stúdiót keres annak megvalósításához. Néhány információ napvilágot látott a tervezett Manson Family Murders Movie projektről, amelyek eléggé eltérőek ahhoz képest, amit korábban tudtunk. A film a gyilkos Manson családról szól majd, s úgy tudtuk, Charles Mansonra összpontosít. Most viszont úgy tűnik, mindez csak egy kis szeglete lesz a filmnek.

„Sok újságban olvastam, hogy a forgatókönyv Charles Mansonra és az általa összehangolt gyilkosságokra összpontosít, de ez ahhoz hasonlít, mintha a Becstelen Brigantykra azt mondanám, hogy Adolf Hitlerre fókuszál, miközben a náci vezető csupán egy vagy két jelenetben volt látható”

– mondta a rendezőzseni.

A film – Tarantino kilencedik rendezése – a hatvanas-hetvenes éves Los Angelesébe repít vissza, és hangulatában emlékeztethet a kultikussá vált Pulp Fictionra (Ponyvaregény).

Charles Manson Amerikában szinte a gonosz megtestesítőjének számít, többek mellett ő ölte meg Roman Polanski feleségét, Sharon Tate színésznőt, aki halálakor nyolc és fél hónapos terhes volt. Tate szerepét a hírek szerint már felajánlották A Wall Street farkasában és a Suicide Squadban is emlékezeteset alakító Margot Robbie-nak, de több korábbi Tarantino-színésznő is szóba került. S szerepet kaphat a filmben még Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson és Jennifer Lawrence is.

A forgatás valószínűleg nem kezdődik el 2018 közepe előtt, és a bemutató időpontjára 2019-et tűzték ki, szóval van még idő összeállnia a szereplőgárdának. Csupán az kavarhat be a Mansonékról szóló filmnek, hogy Brad Pitt a Z világháború 2-t forgathatja majd ugyanabban az időpontban.

Tarantino minden korábbi filmjét a Weinstein Company-nél készítette el, mióta azonban kiderült a nagyhatalmú producerről, hogy nőket zaklatott, mindenki elhagyja őt, Tarantino is (mi is írtunk arról korábban, hogy a rendező részben tudott Weinstein viselt dolgairól, ám nem tett sok mindent ellene, ami miatt bocsánatot is kért). A neves direktor most másik stúdiót keres a film megvalósításához. Akármelyiknél is készül el, a projekt költségvetése a Django elszabadulhoz hasonlóan 100 millió dollár körül lehet.