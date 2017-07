Angelina Jolie vallott a válásáról, betegségéről

A Vanity Fairnek köszönhetően mélyinterjút olvashatunk Angeline Jolie-val, aki válása óta először beszélt hosszabban a benne dúló érzelmi viharokról és életéről.

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb sztárpárja, Brad Pritt és Angelina Jolie tavaly szeptemberben vált el. A nyilvánosság persze kíváncsi volt és lesz minden részletre, ám a történtekről Brad Pitt is csak májusban vallott először, míg Jolie mostanság törte meg a csendet a Vanity Fair hasábjain. Az újságíró különleges kiváltságban részesült, hiszen otthonában látogathatta meg a színésznőt.

A teljes beszélgetést itt olvashatják el, mi a legérdekesebb részleteket szemléztük.

Jolie a beszélgetéskor abszolút nem tűnt megközelíthetetlennek, ellenkezőleg, átlagosan, kedvesen, csevegősen fogadta a hozzá érkezőt. A lakása otthonos, dacára annak, hogy a látogatáskor csupán négy napja költözött oda a hat gyerekkel, korábban albérletben lakott a család.

Mint a színésznő elmondta, a legnehezebb időszakon vannak túl, hiszen nem volt egyszerű gyakorlatilag bőröndökből élni, de a saját ház nagy előrelépés, mondhatni: levegőhöz jutottak.

Jolie sosem tartozott az unatkozó szépelgők közé: már a házasság alatt, a színészet mellett karitatív munkát végzet, harcolt a nők jogaiért, amelyet tanított is egy londoni egyetemen, no meg persze nevelte a hat gyermeket (immár egyedül teszi ezt), és persze filmet is rendezett.

Ahogyan fogalmazott, éppen a legutóbbi filmje, a First They Killed My Father forgatása alatt váltak bonyolulttá a dolgok férjével. Az minden sorból, s persze Jolie minden mondatából érződik, kerüli, hogy a válásáról beszéljen. Ugyanakkor, mivel érti, hogy mindenki erre kíváncsi, igyekszik nem sok részletet elárulva, őszintén vallani róla.

Pitt-tel való jelenlegi viszonyát úgy írta le, hogy törődnek egymással, törődnek a családdal, mert ugyanaz a céljuk. Mint mondja, nem akar normális életet, mármint otthon ülőset, unatkozósat, a beszélgetés másnapján Afrikába utazott a gyerekekkel, akik szerinte izgalmas, nyitott személyiségek, és kíváncsiak a világra.

Egészen sokkoló volt, ahogyan Jolie arról mesélt,, hogy Bell-parézis miatt lebénult a fél arca, amelyen később az akupunktúra segített. Beszélt egyébként a Kambodzsához fűződő különleges kapcsolatáról, és arról, az ottani terror egyik túlélője a legjobb barátja.