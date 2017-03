Anthony Mackie elvállalná Penge szerepét

Vannak színészek, akik odáig lennének azért, ha egyszer egy Marvel-es képregényfilmben szerepelhetnének. Míg vannak olyanok, akiknek egy szuperhős szerep nem is elég. Utóbbiak közé tartozik Anthony Mackie.

Anthony Mackie ismerős lehet a Marvel szuperhős mozikból. Ő alakítja Sólyom karakterét, akit ugye több filmben is láthattunk már – például a Hangyában is cameozott egyet és alaposan ki is babrált vele a címszereplő.

Anthony Mackie azonban az elmúlt napokban egy érdekes nyilatkozatot tett. Jelezte a producerek és a nagyközönség felé, hogy ha van rá lehetőség, akkor szívesen eljátszaná Penge szerepét is. Már ha valamikor elkészül a film. Egy biztos, rá mindenképpen számíthatnak, gyerekkorában ugyanis Wesley Snipes volt a példaképe és imádná ezt a szerepet.

A dolog annak kapcsán merült fel, hogy Penge filmes visszatérése az elmúlt időszakban hónapról-hónapra beszédtéma. A karakter jogai ugyanis ismét a Marvel-nél vannak és vélhetően előbb-utóbb csak kezdenek vele valamit. A stúdió nem olyan régen a Szellemlovas és a Megtorló jogait is visszaszerezte. Előbbi karakter a S.H.I.E.L.D. ügynökei sorozatban már fel is bukkant. Utóbbi pedig előbb a Daredevil-ben, majd hamarosan saját sorozatban kerülhet elő. Ezzel szemben Penge bemutatkozása még várat magára.

Kevin Feige legutóbb úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nincs tervük a Fénybenjáróval, de nyilván nem fogják elereszteni, ha már megszerezték a jogokat.

Korábban arról lehetett hallani, hogy Penge esetleg sorozatot kaphat, de egy vad pletyka arról szólt, hogy a Bosszúállók között is bizonyíthat – annyira talán nem volna ez fura, hiszen a képregényekben is vannak füzetek, ahol ezt teszi.

Konkrét terv tehát nincs, viszont Anthony Mackie szolgálataira számíthat a stúdió. Persze vélhetően nem fog, hiszen fura volna ha az, akit eddig Sólyomként tiszteltünk, egyszer csak Pengeként mutatkozik. Nem gondolnánk, hogy a Marvel ilyen kavart bevállalna. Kár is volna. Amúgy is Wesley Snipes úgy tudni, hogy nem engedte el teljesen a karaktert és akár ő is újból eljátszaná a figurát.