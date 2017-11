Borul a Kártyavár

Napjaink legsikeresebb színészeinek egyikéhez, a Kevin Spacey-hez kapcsolódó botrány akár még a Netflix zászlóshajóját, A House of Cards-ot is maga alá temetheti.

A Harvey Weinsteinhez kapcsolódó botrány nyomán egyre több és több molesztált személy beszél a sajtóban a problémájáról. Az öntisztulási folyamat részeként Anthony Rapp is elmondta a maga történetét. A Star Trek Discovery sorozatban szereplő, egyébként vállaltan meleg színész arról számolt be, hogy 1986-ban Kevin Spacey molesztálta őt. Az akkor 26 éves Spacey el akarta csábítani Rappet. Spacey egy, az otthonában tartott partin nyomult az akkor csupán 14 éves fiúra (Rapp akkortájt a Precious Sons című Broadway-darabban szerepelt, amiért nagy népszerűségre és elismertségre tett szert). Az Oscar-díjas színész az ágyra fektette őt, majd tapogatni kezdte, de Rapp valahogy kimászott alóla, és a fürdőszobába menekült, később pedig el tudott jönni (igaz, Spacey megkérdezte, biztosan haza akar-e menni, a nemleges válasznál viszont nem tartóztatta tovább).

Rapp később évekkel később elmesélte a történetet, de nem foglalkoztak vele, most viszont óriási visszhangot kapott.

Kevin Spacey igen szerencsétlenül reagált a történetre. A Twitteren megjelentetett közleményben azt mondta, nem emlékszik az esetre, de őszintén bocsánatot kér a részeg és helytelen viselkedésért. Egyúttal bejelentette: noha eddig biszexuális életet élt, szeretett nőket és férfiakat, most rájött, melegként akar tovább élni.

A nyilatkozattal olyan dolgokat mosott össze (molesztálás, részegség, meleg), amelyek így együtt nagyon szerencsétlenül jöttek ki, s igen támadhatóvá tették az Oscar-díjjal is kitüntetett, kultikus filmek szereplőjeként emlékezeteset alakító színészt. Kevéssel a botrány kitörése után a Netflix bejelentette, hogy a most forgó hatodik évad lesz az utolsó a Spacey főszereplésével készült House of Cards-ból. Noha tagadják, hogy a botrány lenne az oka, nehéz nem összefüggést találni az időzítés között… Később pedig arról döntöttek, hogy alapos vizsgálatig leállítják a jelenlegi hatodik évad forgatását is. Ez egyrészt teljesen logikus lépés, hiszen igen komoly problémáról van szó, ugyanakkor a House of Cards-rajongók most ijedhetnek meg igazán: ki tudja, Kevin Spacey viselt dolgairól még mik derülnek ki.