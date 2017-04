Carrie Fisher-t visszahozzák a Star Wars 9-ben!

Leia generális mégis csak ott lesz a Star Wars 9. részében. A családja engedélyt adott a stúdiónak, hogy a korábban felvett anyagokat felhasználva Carrie Fisher az újabb Star Wars film része legyen.

Sokáig úgy tűnt, hogy Carrie Fisher halálával a színésznő karakterétől is búcsúznunk kell Az utolsó Jedik-ben. A család azonban most bejelentette, hogy engedélyt adtak a stúdiónak, hogy Carrie Fishert visszahozzák a vászonra. Ráadásul ezt nem is CGI-vel fogják megoldani, hanem a korábban leforgatott jeleneteket használják majd fel.

Leia karaktere tehát a kilencedik Star Wars filmből sem fog hiányozni. Ezt maga Todd Fisher jelentette be, aki arról számolt be, hogy Carrie Fisher lányával, Billie Lourd-dal engedélyt adtak a stúdiónak arra, hogy a korábban elkészült jelenetek felhasználják a Colin Trevorrow rendezésében érkező kilencedik felvonásban.

A Disney azt már korábban bejelentette, hogy a Star Wars: Az utolsó Jedik jeleneteit rögzítették a színésznővel, így a nyolcadik részben fontos karakter lesz Leia. A színésznő halálával viszont sejteni lehetett, hogy a karakternek is búcsút inthetünk a folytatásban. Már csak azért is, mert a stúdió már korábban jelezte, hogy Fisher-t semmiképpen nem szeretnék CGI megoldással újra éleszteni, ahogy azt mondjuk Cushing esetében tették.

„Leia éppen annyira részese a Star Wars sztorinak, mint bármi más, a jelenléte pedig most csak még erősebb lesz. Mint, amikor Obi-Want kettévágták a fénykarddal és még hatalmasabb lett. Szerintem Carrie-vel is ez történik, a hagyatékának folytatódnia kell.” – nyilatkozta Todd Fisher.

Mivel az eddigi anyagokból dolgozhat a stúdió, így talán csak átvezető jelenetekben tűnik majd fel a hercegnőből generálissá váló karakter, de legalább a folytatásban is ott lesz velünk.

Vélhetően a forgatókönyvet ettől függetlenül is alaposan át kell írni. Igaz a pakliban még az is benne van, hogy a stúdió végül a CGI technológiát is felhasználja, hogy még teljesebb élményt biztosítsanak a rajongók számára.